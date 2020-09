Nova empresa aérea estuda voo entre Europa e Salvador  

Empresa aérea do grupo Iberostar estuda incluir voo para Salvador

O grupo Iberostar lançará, em março de 2021, a sua companhia área. Batizada de World2Fly, a empresa já tem contrato assinado para dois A350 novos e negocia um A330 para ingressar na frota. O início das operações deve ser entre a Espanha e três destinos no Caribe, onde o grupo possui resorts: República Dominicana, Cuba e México. A companhia também deve ter saídas de Portugal e um desejo é ter um voo para a capital baiana, já que a rede possui dois resorts no Estado. A viabilidade dessa rota vem sendo analisada pessoalmente por Gabriel Subías (foto), presidente da World2Meet, operadora do Grupo Iberostar. Subías, que acredita no potencial do destino, já passou nove carnavais em Salvador.

Ana Paula Magalhães (foto: Amanda Oliveira)

Ana Paula Magalhães é destaque em mostra de decoração nacional

A arquiteta baiana Ana Paula Magalhães é um dos principais destaques da edição 2020 da mostra Modernos e Eternos SP, que, este ano, por causa da pandemia, está sendo realizada de forma online. Ana Paula assina o Lounge View, um espaço de contemplação que ocupa a Casa Modernista da Rua Bahia (SP), onde iria acontecer a versão física do evento. A profissional apostou em mobiliário de peso – Jorge Zalszupin e da Casual Interiores - e em artistas consagrados, como Genaro de Carvalho, Nadia Taquary, Pico Garcez e Amilcar de Castro. A mostra, com curadoria de Sergio Zobaran, pode ser conferida até o dia 7 de outubro, através do site modernoseternossp.com.br.

Teca Martins (foto: Fernando Torquatto/divulgação)

Homenagem

Teca Martins celebrou aniversário nesta terça (8) e passou o dia sendo homenageada por amigos e familiares, como o marido, o empresário Nicolau Martins. No final da tarde, ganhou uma surpresa especial da filha Isabela Dantas, que reuniu alguns convidados para um brinde na bela residência do Horto Florestal. A celebração seguiu as medidas de distanciamento, já que ocorreu em formato de “drive-in”.

Mauricio Prada (foto: divulgação)

In loco

O paisagista Mauricio Prada, um dos mais expoentes da área no país, desembarcou na Bahia nessa segunda-feira. Por aqui, hospedado no Tivoli Ecoresort, em Praia do Forte, Maurício vai passar a semana finalizando o paisagismo de uma casa no vilarejo baiano. “Aproveitei a viagem e trouxe toda a família comigo”, nos contou.

Com jardins espalhados pelo país, com destaque para obras em Angra dos Reis e Trancoso, além de incontáveis projetos de paisagismo nos exclusivos condomínios Fazenda Boa Vista e Quinta da Baroneza, em São Paulo, Mauricio carrega em seu portfólio clientes especiais. Foi ele que assinou os jardins da loja homônima de Carol Bassi, no shopping Cidade Jardim, na capital paulista. Prada também é o queridinho entre os jogadores de futebol. Ele projetou o paisagismo das residências de Kaká e Ricardo Goulart, além do restaurante Sal Grosso, de Henrique Fogaça.

Estreia

O prefeito de Salvador e presidente Nacional do Democratas, ACM Neto, participa da estreia do Alô Alô Convida*, série de bate-papos ao vivo que o site Alô Alô Bahia irá promover em seu perfil no Instagram. Nesta quinta (10), às 20h, no @sitealoalobahia.

Expansão

Os cirurgiões-dentistas Raphel Cangussu, Danilo Ferraz e Davi Odilon Ferraz inauguraram, recentemente, a sua nova clínica, localizada no CEO Salvador Shopping. O projeto saiu das pranchetas do escritório Bastos & Duarte Arquitetos.

Plano B

Prevista inicialmente para outubro, a reabertura do Wish Hotel da Bahia foi adiada para o mês de novembro. Localizado no Campo Grande, em Salvador, o hotel voltará a funcionar seguindo um protocolo elaborado pelo Hospital Sírio Libanês.

Viagem a dois

Marcella Brandalize e o marido, Fabio Maalouli, embarcaram para lua-de-mel nas Ilhas Maldivas. Por lá, hospedados no Waldorf Astoria, estão seguindo o roteiro desenvolvido pela agência TessaTour, de Flávia Avena. Marcella e Fábio casaram no civil, no último dia 22, em São Paulo. A festa, que foi adiada por causa da pandemia, está prevista para acontecer no segundo semestre de 2021, em Salvador.

Vale conferir

A Aviva, dona da Costa do Saúipe, está realizando, até 15 de setembro, a Semana do Cliente com descontos especiais. Quem optar por se hospedar no complexo baiano entre outubro, novembro e dezembro deste ano poderá ter até 40% de desconto. Já os pacotes para Natal e Ano Novo estão com 20% off mais 10% para pagamentos à visa. As ofertas podem ser conferidas no site da própria Costa do Sauípe.