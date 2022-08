Nova encosta é inaugurada na Ladeira do Cacau

Moradores da Rua Engenheiro Austricliano, mais conhecida como Ladeira do Cacau, em São Caetano, receberam uma nova encosta nesta terça-feira (2). A estrutura tem 552 m² de área, recebeu escadaria, plantio de grama e caminho para pedestre. O investimento foi de R$ 1,6 milhão, e durante o evento foi assinada a ordem de serviço para intervenção em mais 14 encostas na cidade.

A obra envolveu grampeamento de solo do talude e durou cerca de cinco meses. Antes das mudanças começarem, foi necessário retirar lixo e outros materiais que haviam sido descartados de forma irregular no terreno. O equipamento foi entregue pelo prefeito Bruno Reis, que destacou que ela foi realizada com recursos do próprio município.

“Antes das reformas, a gente corria um sério risco de acidentes. Havia constantes deslizamentos que provocavam desabamentos e assustava todo mundo, tanto na parte baixa, como na parte superior. E a contenção resolve essa demanda e deixa todo mundo mais tranquilo, diminuindo bastante o sofrimento”, afirmou.

Ele assinou ordem de serviço para a construção de mais 14 encostas na cidade e lembrou que 97 obras de contenções definitivas já tinham sido implementadas pela administração municipal desde 2013, e outras 200 áreas haviam sido protegidas com geomantas. Moradores da Ladeira do Cacau contaram que a região sofria com os deslizamentos de terra no período de chuva.

Segundo a prefeitura, desde 2021 foram entregues 35 novas encostas e investidos R$32 milhões. Oito novas obras, no valor de R$13 milhões, estão em andamento. Até o fim deste ano, a expectativa é alcançar a meta de 400 áreas protegidas.