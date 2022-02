Nova música do cantor Xauim será lançada nessa sexta (11)

O cantor e compositor Xauim lança uma nova música nesta sexta-feira (11). Batizada de Madeira, a canção estará disponível em todas as plataformas digitais.

A música faz uma crítica ao processo de exploração das Américas, desde o regime colonial, com a escravização do povo negro, genocídio de indígenas, chegando até a recente ascensão da extrema-direita em países como Brasil e EUA. A produção da faixa é de Átila Santana e o arranjo tem percussão de Ícaro Sá.

(Foto: Matheus L8/Divulgação)

"A madeira faz a gente pensar tanto este saque sistemático da riqueza de um país, já que esta foi a matéria-prima primeira, motivo de um deslocamento continental e de um genocídio brutal; quanto na reação violenta de um povo cansado de ser oprimido. Na Bahia, falar em descer a madeira, é falar em porrada”, diz o artista.

Ao longo da semana, Xauim publica em sua conta no Instagram algumas pílulas audiovisuais do novo trabalho. A imagem da capa é produto do trabalho dele como fotógrafo, parte de um ensaio que teve fotografia premiada no concurso internacional Sony World Photography Awards.