Nova opção de mobilidade por aplicativo: 99 Moto chega a Salvador

Salvador começou a contar com o 99 Moto como uma nova opção de transporte por aplicativo nesta segunda-feira (25). Para ter acesso ao serviço, basta o passageiro acessar o aplicativo da 99 e selecionar a categoria desejada ao solicitar a corrida.

Nove cidades brasileiras possuem, desde janeiro, o serviço de moto pelo aplicativo. Outras 25 localidades devem ser contempladas nas próximas semanas.

As corridas com o 99 Moto saem até 30% mais baratas para o consumidor e são uma possibilidade de complemento de renda para os motociclistas que decidam usar a plataforma.

Segurança

O novo serviço também dispõe de ferramentas de segurança como sistemas de checagem e validação de cadastros, seguro contra acidentes e uma central 24 horas com atendimento digno, além das outras ferramentas já conhecidas na 99, como Monitoramento em Tempo Real via GPS, gravação de áudio, compartilhamento de rotas e um botão para ligar para a polícia.

O uso de capacetes é obrigatório e o uso de máscaras é recomendado. Para ser um motociclista parceiro do 99 Moto é preciso ter 19 anos de idade ou mais, carteira de habilitação definitiva e cumprir todos os requisitos do cadastramento feito no app da 99 no ícone “quero ser um motorista”. Os entregadores parceiros que usam o app 99 Food, e quaisquer outras plataformas de intermediação de entregas, podem se cadastrar.