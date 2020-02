Nova peça do acervo da Osid mostra amor de Irmã Dulce pelo Ypiranga

Uma imagem da Santa Dulce dos Pobres, revelando todo o amor que a jovem Maria Rita Lopes Pontes e, posteriormente, a religiosa Irmã Dulce tinham pelo Esporte Clube Ypiranga, é a nova peça do acervo do Memorial Irmã Dulce.

Feita em cerâmica, com 40 centímetros de altura, ela foi doada pelo autor, o advogado e artista plástico baiano Nerivaldo Sebastião de Almeida, 73 anos, em recente solenidade realizada nas dependências das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), localizadas no Largo de Roma, em Salvador.

Diferentemente das outras esculturas já conhecidas do grande público, nesta o "Anjo Bom da Bahia", embora modelado com o tradicional hábito azul e branco, tem num dos braços a camisa ypiranguense, nas cores amarela e preta em listras verticais.

Nerivaldo ressaltou, em breves palavras, o “declarado amor” da adolescente Maria Rita pelo Ypiranga e a admiração dela pelo craque Apolinário Santana, o Popó – apontado, na época, como um dos maiores jogadores brasileiros. “Era uma vibrante torcedora, desta de ir, nas tardes de domingo, ao antigo campo da Graça, acompanhada do pai, o dentista Augusto Lopes Pontes, assistir aos jogos da equipe”, declarou Nerivaldo, ao explicar a opção desta temática para o trabalho.

A museóloga Carla Silva abriu os trabalhos e, em seguida, falaram os gestores da Osid, Sérgio Lopes (este representando a superintendente Maria Rita Pontes) e Márcio Didier; o monitor do Memorial Irmã Dulce, Ronaldo Castro; o presidente do Ypiranga, Valdemar Silva; além do autor da obra.

Também participaram do evento Diana Almeida, esposa de Nerivaldo; o vice-presidente ypiranguense Florisvaldo Gonçalves; os ex-presidentes Bernardo Improta e José Gonçalves – amigo de Irmã Dulce e médico voluntário, por muito tempo, do Hospital Santo Antônio –; os conselheiros Carlos Humberto Santos e Ivan Lima e diversos torcedores, alguns deles vestindo camisas do clube.