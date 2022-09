Nova pesquisa confirma expectativa de vitória de ACM Neto no primeiro turno

Novo levantamento do instituto Paraná Pesquisas confirma a expectativa de vitória em primeiro turno do candidato a governador ACM Neto (União Brasil) nas eleições do próximo domingo (2). A sete dias do pleito, a consulta eleitoral, divulgada neste domingo (25) pelo Bahia Notícias, aponta que o ex-prefeito de Salvador chega a 53% dos votos válidos.

Na segunda posição está o candidato Jerônimo Rodrigues (PT), com 34% dos votos válidos. A distância de ACM Neto para o ex-secretário da Educação do estado é de 19 pontos percentuais, considerando os votos válidos, diferença similar à apontada em outras pesquisas recentes, como no Datafolha, que foi de 20 pontos, e no Ipec, de 17 pontos.

Na terceira colocação no levantamento da Paraná Pesquisas está João Roma (PL), com 11% dos votos válidos. Somados, os demais candidatos ao governo do estado somam 2% das intenções de votos válidos.

A pesquisa ouviu 1540 pessoas em 68 municípios da Bahia entre os dias 19 e 23 de setembro. A margem de erro é de 2,5% e o intervalo de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob número 05363/2022.