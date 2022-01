Nova pesquisa confirma Neto acima dos 50% e Wagner estacionado nos 25%

A primeira pesquisa de 2022 sobre a sucessão estadual, realizada pelo Instituto Séculus e divulgada ontem pelo site Bahia Notícias, indica a consolidação de duas tendências detectadas em todos os levantamentos feitos no ano passado: a permanência do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) acima de 50% das intenções de voto, margem suficiente para vencer a disputa no primeiro turno, e a dificuldade do senador Jaques Wagner (PT) em romper os 25% sem a margem de erro. Embora tratem os novos números com cautela, pela distância em relação ao início da corrida eleitoral, cardeais da oposição e da base governista afirmaram, em conversas reservadas com a coluna, que a chance de reverter o cenário fica cada vez menor.

Supercola

A análise se baseia na cristalização do voto Lula-Neto, identificado em pesquisas anteriores e corroborado na atual. De acordo com o instituto, o ex-presidente Lula (PT) tem a preferência de 52,42% dos baianos, ante 23,59% do presidente Jair Bolsonaro (PL), vantagem simiar à de Neto sobre Wagner.

Inversão de valores

Apesar de apostarem em Lula para alavancar o senador petista, líderes do bloco aliado ao Palácio de Ondina admitem que o efeito pode ser limitado. "Em 2006 e 2014, Wagner e Rui Costa largaram bem atrás e foram eleitos no primeiro turno. Mas eram pouco conhecidos pela população, e o PT vivia seu apogeu. Hoje é diferente. Wagner foi duas vezes governador, teve votação acachapante para o Senado em 2018 e quase todo mundo sabe que ele é o nome de Lula. Mesmo assim, mais da metade de quem vota no ex-presidente manifesta opção por Neto. Temos certeza de que o quadro muda lá na frente, só não dá para desconsiderar esse fator", pondera um influente político governista.

Ás de ouro

O peso de Lula também é variável importante nos cálculos da oposição, entretanto, o comando da pré-campanha de ACM Neto está convencido de que a postura de independência do democrata é um trunfo de maior valor. "Neto venceu o PT na disputa pela prefeitura em 2012, mostrando que governaria bem com qualquer presidente. E provou. Isso é reconhecido em toda a Bahia, onde ele é visto como gestor capaz, sem depender de muleta", resume um cacique democrata.

Reta final

Em atrito com a cúpula do PT e gradativamente isolado no PSB, o deputado federal Marcelo Nilo garante que, até a próxima sexta-feira, decidirá se continua no atual partido ou se vai buscar outra legenda para concorrer à reeleição. Indagado sobre a hipótese mais provável, Nilo disse ainda não saber a resposta, mas que ela sairá em no máximo cinco dias.

Sinal de fumaça

Fontes com acesso privilegiado ao núcleo-duro da Operação Faroeste foram informados de que há uma movimentação intensa na equipe destacada pela Procuradoria-Geral da República para investigar o esquema de grilagem e venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia, com foco exclusivo em magistrados e operadores de propina.