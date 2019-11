Nova praça é entregue para comunidade do Cabula

A Praça Guerreiro Amazonas, na comunidade da Timbalada, no Cabula, foi entregue na noite desta terça-feira (12) pelo prefeito ACM Neto, acompanhado do secretário de Manutenção (Seman), Virgílio Daltro, e do presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), Marcílio Bastos, e outras autoridades. Lideranças comunitárias também estiveram presentes em meio à população.

Neto destacou que os moradores foram quem pediram a praça, quando aconteceu a ordem de serviço para realização do programa Morar Melhor na localidade. O projeto foi feito para aproveitar da melhor maneira o espaço disponível, em harmonia com os equipamentos já existentes.

“Só pedimos que cuidem dessa praça, que foi feita no capricho e com todo o carinho, como se fosse uma extensão da casa de vocês”, disse o prefeito.

A doméstica Luci Borges, 55 anos, que mora na região há quase uma década, afirmou que a comunidade estava precisando de um espaço daqueles.. "Aqui não tem outra área de lazer. Graças a Deus chegou pra gente essa linda oportunidade, as crianças brincando, tudo lindo, uma maravilha mesmo”, elogiou.

Investimento de R$ 130 mil

O espaço tem quase 1,7 mil m² de área construída, com 158 m² de área verde. O investimento na praça foi de R$ 130 mil. O local tem parque infantil, academia de saúde, espaço para jogos, banco modular, pergolado, pista de cooper e nova pavimentação.

Também foram implantados piso tátil, paisagismo e iluminação em refletores e lâmpadas em LED.

Segundo a prefeitura, desde 2013 mais de 400 praças já foram construídas ou recuperadas.