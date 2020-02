Nova praça proporciona mais qualidade de vida aos moradores de Saramandaia

Uma antiga horta de Saramandaia e que já estava em desuso foi transformada pela Prefeitura em uma completa área de lazer e convivência, com diversos itens de diversão que já estavam sendo aproveitados pela população. E foi com muita festa que os moradores acompanharam a inauguração da Praça Enfermeira Ana Lúcia, na Rua Mário Kertész, na manhã deste sábado (15).

A cerimônia reuniu as presenças do prefeito ACM Neto e do vice e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, familiares da homenageada e demais autoridades. Este é o primeiro espaço completo de lazer da comunidade, que foi elaborado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e executado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), vinculada à Secretaria Municipal de Manutenção (Seman). A praça foi construída em uma área de 7.550,50 m² e possui área verde de 951 m².

Ao ver a neta brincar nos espaço infantil, a doméstica Edeliza Muniz, de 55 anos, demonstrava encantamento com a praça. "Aqui está maravilhoso, perfeito, muito lindo! A gente não tinha espaço de lazer, e agora temos. Muitas pessoas estão vindo para cá se divertir", relatou.

Com o carrinho de cachorro-quente rodeado de clientes, a comerciante Júlia Almeida, de 66 anos e moradora do bairro há mais de quatro décadas, era só felicidade com o novo espaço. "Ficou muito lindo mesmo. Agora cabe a todos nós conservar. Até porque, com esta praça, puderam vir várias barraquinhas de lanches para cá. Eu mesma tenho vendido bastante", relatou.

O prefeito salientou que toda a população de Saramandaia sonhava com essa praça, onde a família pudesse curtir, principalmente as crianças e idosos, com área de lazer e prática de esportes. "Aqui não havia qualquer espaço desse tipo. Do nada, o que era terra virou esse espaço belíssimo que a comunidade, a partir de agora, vai poder aproveitar", pontuou ACM Neto.

(Foto: Valter Pontes/Secom)

A praça possui academia de saúde, parque infantil, quadra poliesportiva, pista de skate, área de quiosque, área de mesa de jogos, pavimentação, acessibilidade, comunicação visual e até um pequeno espelho d'água, além de uma via construída para dar acesso ao equipamento. Antes da construção do espaço, o local passou por um serviço de macrodrenagem no entorno, realizado pela Seinfra através da Superintendência de Obras Públicas (Sucop).

"Esse era um local que alagava constantemente, por isso foram feitas essas intervenções complementares. Hoje, este local se tornou o principal ponto de encontro de Saramandaia", afirmou Bruno Reis.

O equipamento é fruto de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado entre a Prefeitura e a construtora JHSF, e mediado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, como contrapartida pela construção do Shopping Bela Vista.