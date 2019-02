Nova rodoviária receberá 39 mil passageiros por dia; licitação sai em 60 dias

O novo terminal rodoviário de Salvador já tem local definido: a sede será construída às margens da BR-324, na região de Águas Claras. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), responsável pelo equipamento, o processo para a concessão e exploração do espaço está em andamento e, em cerca de 60 dias, o edital de licitação deve ser divulgado.

“O equipamento terá uma área total de 200 mil m² e um terminal com 70 mil m², que será construído nas margens da BR-324, em Águas Claras, com diferentes serviços de transporte, além de estar integrado a um terminal para ônibus urbanos e metropolitanos e estação de metrô”, afirmou a pasta, por meio de nota.

Ainda segundo a Seinfra, a expectativa é que 39 mil usuários passem todos os dias pela nova rodoviária. O investimento previsto para as obras é de R$ 120 milhões. Já sobre a mudança da sede do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) que vem sendo especulada, a secretaria afirmou que não compete à pasta qualquer manifestação.

O CORREIO tentou contato com o Detran, sem sucesso.

O atual terminal rodoviário de Salvador foi inaugurado em 1974, em Pernambués, para substituir o anterior, que ficava na Sete Portas, entre 1959 e 1961. Ele será desativado após a inauguração do novo terminal, que não tem data definida para ser aberto ao público.

* Com supervisão da subeditora Fernanda Varela