Nova versão da vacina Astrazeneca será testada em voluntários da Bahia

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o ensaio clínico para uma nova versão da vacina da Astrazeneca/Oxford, com testes em alguns estados do Brasil, incluindo a Bahia.

A nova versão foi desenvolvida para oferecer imunidade também conta a variante beta, que foi identificada inicialmente na África do Sul. Testes mostram que a vacina atual da Astrazeneca tem eficácia reduzida contra essa variante. Na África do Sul o uso do imunizante chegou a ser suspenso por conta dessa eficiência menor contra a cepa.

Os testes vão contar com 2.475 voluntários no Reino Unido, África do Sul, Polônia e Brasil. Aqui, serão 800 participantes selecionados na Bahia, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Ainda não foi divulgado como será possível se inscrever para ser voluntário.

Vão poder participar dos testes pessoas com mais de 18 anos que tenham diagnóstico negativo para covid-19. Pessoas já vacinadas podem participar, seguindo algumas condições.

Na pesquisa, será aplicada uma 3ª dose para voluntários que receberam já duas doses da Astrazeneca ou alguma vacina de RNA mensageiro, como a Pfizer.

Quem nunca foi vacinado vai receber duas doses do imunizante em testes ou uma aplicação da inicial da vacina atual e a 2ª dose com a nova versão.

Em todos os casos, o intervalo de espera será de três meses entre as doses.

Vacina chinesa

Também nesta quarta-feira (14), a Anvisa divulgou que autorizou testes do imunizante do Instituto de Biologia Médica da Academia Chinesa de Ciências Médicas (IMBCAMS). Nesse, serão aplicadas duas doses com intervalo de 14 dias.

Serão 34.020 voluntários no Brasil, Malásia, Bangladesh, China e México. Por aqui, serão 7.992 pessoas em Goiás, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.