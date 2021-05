Nova York: bares, restaurantes e boates voltam a funcionar sem restrições

As fortes imagens de Nova York vivendo um misto de sofrimento, desalento e desespero que tomaram conta do noticiário mundial há 14 meses ainda estão vivas na mente de muita gente, mas a realidade hoje é outra, completamente diferente. Muito longe de ser o epicentro global da pandemia de pouco mais de um ano, a metrópole superou o surto e anda a passos largos para voltar a ser a cidade que nunca dorme.



Com metade de sua população vacinada, andando nas ruas sem máscaras, e os turistas lotando a Times Square, faltava só mais uma coisa voltar à regularidade. A partir dessa segunda-feira (31), bares, restaurantes e casas noturnas estarão livres para funcionar sem limite de horário. Quem vive o toque de recolher sabe muito bem a diferença que isso faz.



A liberação dos horários desses estabelecimentos veio pouco depois da permissão, por parte das autoridades, de 100% da capacidade de público nas lojas, academias e salões de beleza. Com cerca de 50% dos 8,3 milhões de seus moradores imunizados com pelo menos uma dose de vacina (42% estão totalmente vacinados) e as infecções em queda, espera-se uma retomada rápida da economia na cidade mais populosa dos Estados Unidos.