Novas tarifas do ferry-boat entraram em vigor neste sábado (14)

Entraram em vigor neste sábado (14) as novas tarifas do Sistema Ferry-Boat.

Não houve mudanças para as tarifas de pedestres e carro de mão aos finais de semana nem para as tarifas de moto em dias úteis.

O embarque de pedestres passa a custar R$ 5,10 em dias úteis, não havendo reajuste aos finais de semana e feriados, que continuam com a tarifa de R$ 6,70.

Já o embarque de veículos pequenos passa a custar R$ 45,70 em dias úteis e R$ 64,70 aos finais de semana e feriados. A adequação tarifária para veículos grandes, ônibus, caminhões simples e truncado e jamanta é inferior a 1,8%. O último reajuste concedido a concessionária ocorreu em 2017, segundo o governo do estado.

Confira os novos valores: