Novas variantes exigem mais bom senso

Qualquer pessoa que respeitou os 11 meses de isolamento social desde o começo da pandemia de covid-19 passa raiva ou, no mínimo, fica frustrada, em simples ida ao supermercado para abastecer a despensa. E o motivo não é só o valor dos produtos nas gôndolas, mas a quantidade de gente que anda pelas ruas da cidade sem máscara, sem manter distância, de forma displicente, como se o novo coronavírus não tivesse matado mais de 230 mil brasileiros, sendo 10 mil baianos. Nas portas dos mercados, inclusive, sempre há os muito confiantes no acaso que encrencam com os seguranças, quando estes não permitem a entrada de clientes sem a devida proteção facial.

Com a descoberta de seis novas variantes do Sars-Cov-2 circulando no Estado, dado anunciado essa semana pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA), é de se esperar que essas pessoas muito confiantes voltem a se cuidar e a cuidar dos outros.

Nem os vendedores de máscara usam o item de proteção (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Um desafio das autoridades de saúde desde o começo da pandemia é justamente convencer as pessoas de que se precisarem sair de casa - o que elas devem evitar ao máximo - têm de usar a máscara, higienizar as mãos e manter a distância social.

Que o ser humano é uma espécie gregária, os estudos antropológicos já demonstraram. E que o longo período de isolamento não fez bem para a cabeça de muita gente, estão aí os psicológos para atestar. Mas, diante de um inimigo invisível, que se propaga pelo ar e contagia por contato, é necessário que o bom senso prevaleça.

Na sexta, 05, o Lacen informou que 10 casos da variante do vírus presente em Manaus foram diagnosticados no Estado e que entre os contaminados há idosos com mais de 60 anos e também crianças de 7. Com toda a pressão por reabertura de escolas, não seria mais sensato as pessoas se protegerem e evitarem se contaminar e espalhar ainda mais o vírus? Mesmo não sendo letal para todo mundo, 230 mil vidas não é uma soma a ser desprezada pela sociedade.

A Bahia vacinou até agora cerca de 250 mil pessoas. É para se celebrar, mas é ainda muito inferior ao contingente que precisa ser imunizado. A fila está lenta porque ainda há pouca vacina. Nesse caso, a máscara salva vidas.

Outros destaques da semana

Festa de Iemanjá encolhe e a de Itapuã é suspensa

Praia do Rio Vermelho foi fechada e devotos aconselhados a colocar flores em outros trechos da orla (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

A pandemia alterou duas festas tradicionais de Salvador, o Dia de Iemanjá, em 2 de Fevereiro, e a Lavagem de Itapuã, na quinta, 04.

Baiana solitária em Itapuã, onde a quinta da lavagem foi um dia normal (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Enquanto no Rio Vermelho a entrega do presente da Rainha do Mar foi antecipada e sem público; em Itapuã, a lavagem de 116 anos não ocorreu.

Bilhões para Brumadinho

Ao todo, 270 pessoas morreram na tragédia de Brumadinho, onde buscas pelos corpos levaram meses (Foto: Uarlen Valério/O Tempo/Estadão Conteúdo)

O governo de Minas Gerais e a Vale assinaram, na quinta, 04, um acordo de R$ 37,6 bilhões para a reparação dos danos provocados pelo rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. A assinatura do termo ocorreu após quatro meses de negociações e 200 horas de reuniões. Ao todo, 270 pessoas morreram na tragédia. Apesar do acordo bilionário, representantes dos atingidos e de familiares dos mortos reclamam que não foram chamados para as negociações.

EUA revisa política de imigração

O democrata Biden quer apagar da história americada os desmandos do antecessor (Foto: Chip Somodevilla/Getty Images/Arquivo AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou, na quarta, 03, três ordens executivas para reunir as famílias de imigrantes separadas durante a administração de Donald Trump. O democrata também pretende fazer uma revisão geral das políticas de imigração do antecessor. Ao tentar impedir a imigração ilegal, Trump determinou a separação de adultos sem documentos de crianças. Entre 2017 e 2018, pelo menos 5.500 crianças foram separadas das famílias na fronteira com o México.

Câncer de Mama é o mais comum

Autoexame das mamas ajuda no diagnóstico precoce do câncer de mama (Foto: Sociedade Brasileira de Mastologia/Divulgação)

O câncer de mama tomou o lugar do câncer de pulmão e se tornou a forma mais comum da doença, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) na terça-feira, 02. À medida que a população global cresce e a expectativa de vida aumenta, a doença deve se tornar mais comum, avançando dos 19,3 milhões de casos novos por ano em 2020 para cerca de 30 milhões em 2040, segundo Andre Ilbawi, especialista da OMS. Ainda segundo ele, a pandemia está prejudicando o tratamento global do câncer.

Falsificadores de vacina

Sinovac denunciou golpe em nome da empresa para vender vacinas falsas em países estrangeiros (Foto: Agência Brasil)

A China prendeu, na terça-feira, 02, mais de 80 suspeitos de envolvimento em um esquema de venda de vacinas falsas contra a covid-19. Ainda segundo o jornal estatal Global Times, as autoridades chinesas também apreenderam 3 mil doses do falso antígeno durante a operação para desbaratar a quadrilha. Em janeiro desse ano, a Sinovac, fabricante da CoronaVac, alertou para fraudadores que usaram o nome da empresa para vender falsas vacinas no exterior.

O que as celebridades disseram

Lima Duarte postou foto tomando vacina no Instagram (Foto: Reprodução)

"Enfim, vacinado! Tantas coisas eu passei ao longo dos meus quase 91 anos. Batalhas pessoais e profissionais, período de ditadura e repressão, e o mais recente: o isolamento e a luta pela vida diante de um inimigo invisível aos nossos olhos. Uma pandemia que nos trouxe a incerteza do que aconteceria nos próximos dias e meses", Lima Duarte

O ator de 90 anos, comemorou sua primeira dose de CoronaVac, nesta sexta-feira, 05, em seu perfil no Instagram. Ainda segundo o artista, 'a ciência venceu' e a chegada da vacina ajuda as pessoas a terem esperança de um recomeço e de dias melhores.