Nove bairros de Salvador ficarão sem água nesta segunda (14); veja lista

Nesta segunda-feira (14) vai faltar água em pelo menos 9 bairros de Salvador. A interrupção acontecerá para que as obras do BRT possam ter continuidade.

Serão afetados os seguintes bairros:

1. Santa Cruz

2. Chapada do Rio Vermelho

3. Vale das Pedrinhas

4. Amaralina

5. Brotas

6. Itaigara

7. Candeal

8. Pituba

9. Nordeste de Amaralina

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a interrupção do fornecimento acontecerá a partir das 7h e a previsão é que o serviço seja concluído no início da noite do mesmo dia (14), quando o fornecimento de água começará a ser retomado gradativamente nas áreas afetadas. A estimativa é que em até 24h o fornecimento de água já esteja normalizado.

A interrupção não afetará os imóveis que contam com reservatório de água.