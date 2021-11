Novembro: memória, consciência e sobrevivência negra; veja vídeo

O mês de novembro chegou e preparamos uma série diária com a temática racial! Todos os dias teremos um vídeo sobre Consciência Negra, em alusão ao 20 de novembro, dia em memória de Zumbi dos Palmares e para celebrar a história de luta e resistência da população negra brasileira. Essa é uma iniciativa da ação #CorreioAfro e do programa #Conexões Negras, este comandado pela jornalista e mestra em cultura e sociedade, Midiã Noelle @midinoelle.

Acesse o CORREIO AFRO aqui

Ah, e no dia 20 de novembro, o jornal Correio promove a 7ª edição do Afro Fashion Day que reunirá modelos no desfile com a passarela mais negra do Brasil. O filme do desfile será transmitido nas redes sociais @correio24horas