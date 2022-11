“Novembro Negro” reúne palestras e oficinas na Fábrica Cultural

O Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado no próximo dia 20, ganha uma programação especial durante o mês com o projeto Novembro Negro, na Fábrica Cultural. A iniciativa visa fomentar diferentes eixos do afroempreendedorismo, através de ações pensadas para fortalecer nomes e iniciativas ligadas ao Programa Acelera Iaô. Serão realizadas oficinas, palestras, além de um showroom com produtos de empreendedores negros baianos.

A gastronomia será destaque na abertura, hoje (16/11), na Fábrica Cultural, na Ribeira. De manhã, às 9 horas, o afro chef Ronaldo Assis convida a chef Paloma Zahir para participar de uma roda de conversa sobre gastronomia e a conexão histórico-cultural. No bate papo, os dois afroempreendedores vão trocar ideias com o público sobre negócios gastronômicos, aprendizados e conhecimentos sobre os saberes e sabores da cultura popular e ancestral.

À tarde, às 14 horas, a conversa é com Tuany Souza, Ceo e gastróloga da Cacau Caramelo, empresa especializada em delícias artesanais personalizadas, cardápios especiais e café gourmet. Ela vai ministrar a palestra sobre “Cardápio Estratégico para o Natal”, com dicas preciosas para realizar o cronograma de produção, controle de estoque, embalagens corretas para cada produto deste período festivo.

O evento segue a sua primeira semana, amanhã, às 9 horas, com a participação de Samila Costa, que participa do bate papo sobre “Comunicação e Posicionamento de Marca nas Redes Sociais”, que tem como objetivo é direcionar empreendedores que desejam se profissionalizar e reposicionar seus produtos nas mídias sociais. Samila é especialista em Comunicação e Marketing estratégico, assessora e coordenadora do Comitê da Diversidade Youpper Insights., além de estar à frente de vários projetos importantes no mundo do empreendedorismo, da gastronomia e eventos.

Já à tarde, às 14 horas, a estilista Luciana Costa, CEO da marca Negralu, vai ministrar a Oficina de Turbante Dons do Ébano, na qual apresenta o conceito “Turbante: origem, aspectos, empoderamento e beleza negra”. A afro empreendedora é especialista na arte de trabalhar tecido africano, os transformando em lindos turbantes, bolsas, pochetes e outros acessórios

Serviço:

Novembro Negro na Fábrica Cultural

Data: 16 e 17-11

Horário: 9h e 14hs

Local: Fábrica Cultural

Endereço: Largo da Ribeira, 33 – Ribeira

Entrada gratuita!