Novo bloco governista pressiona Rui por cargos e apoio nas eleições

Um novo bloco encabeçado pelo deputado estadual Marquinho Viana, que trocou o PSB pelo PV na janela partidária, e que é composto mais quatro parlamentares se reuniu com o governador Rui Costa (PT) recentemente e pressionou o petista para ocupar espaços abertos no segundo escalão do Palácio de Ondina com a saída do PP da base aliada. Fazem parte ainda do quinteto dois parlamentares que migraram para o PV - Vitor Bonfim (ex-PL) e Alan Castro (ex-PSD) -, mais Junior Muniz e Jurandy Oliveira, que deixaram o PP e entraram no PT e PSB, respectivamente. Além de cargos, a turma quer escoar demandas de prefeitos e ajuda para se reeleger.

Motor de arranque

O processo de negociação com Rui, segundo apurou a Satélite, está na origem dos arranjos políticos que resultaram na filiação dos cinco parlamentares ao PSB, PT e PV. Partido este que saiu da janela bastante fortalecido no jogo de poder na Assembleia Legislativa e conquistou musculatura da disputa para deputado estadual.

Botão de pausa

Embora o prazo para o troca-troca de legendas tenha chegado oficialmente ao fim na última sexta, parte das migrações só será conhecida de fato no dia 14, quando acaba o calendário para comunicar as mudanças ao Tribunal Regional Eleitoral. Até lá, será impossível precisar com certeza como ficará a redistribuição das forças em comissões estratégicas, como a de Constituição e Justiça (CCJ), e a redivisão dos postos de liderança, no rastro do avanço numérico da bancada oposicionista, que pode chegar perto dos 30 integrantes a partir da próxima semana. Antes disso, nada será resolvido nos colegiados da Casa.

Rota de colisão

É tenso o clima entre o prefeito Bruno Reis (União Brasil) e o deputado federal Adolfo Viana, presidente estadual do PSDB. Aliados de ambos atribuem o clima a insatisfações do tucano sobre as costuras políticas tanto para a chapa majoritária quanto para a disputa por vagas na Assembleia Legislativa. Diante da temperatura elevada entre os dois, o ex-prefeito ACM Neto foi acionado para mediar o conflito e tentar pacificar a relação.



Romaria no Oeste

Uma caravana de políticos se prepara para desembarcar em peso na Bahia Farm Show, a maior feira do agronegócio na Bahia e uma das principais do país. Em ano eleitoral, o evento costuma atrair dezenas de deputados federais e estaduais da chamada Matopiba, fronteira agrícola de alta relevância econômica compartilhada por quatro estados: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

Dias de colheita

Após dois anos sem Bahia Farm, suspensa em 2020 e 2021 por causa da pandemia, a feira vai transformar Luis Eduardo Magalhães, de 31 de maio a 4 de junho, no epicentro da garimpagem de votos e da busca de apoio entre produtores influentes por parlamentares e lideranças com atuação no Oeste baiano.