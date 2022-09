Novo canal acaba com esgoto a céu aberto em Tancredo Neves

Toda vez que chovia os moradores da Rua Doralice Dória, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, passavam o maior sufoco. O esgoto a céu aberto que corria no meio da rua transbordava e invadia as casas, levando lixo e outros resíduos para dentro dos imóveis. No verão, eram os mosquitos que não davam sossego. Nesta quarta-feira (21), eles se reuniram para acompanhar a entrega do novo canal do bairro.

Através de uma obra de macrodrenagem, pavimentação e urbanização realizada pela prefeitura o esgoto a céu aberto deu lugar a uma via pavimentada. Na multidão circulou de mão em mão fotos da antiga rua, registros feitos por moradores que vivem no bairro há mais de dez anos. As pontes improvisadas de madeira eram a única forma de conseguir entrar nas casas e os barrancos que ladeavam cada margem da pista oferecia risco de acidentes.

Local antes das intervenções (Foto: acervo pessoal)

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) disse que foram investidos cerca de R$ 8 milhões na requalificação, a partir da drenagem pluvial da via principal e das ruas do entorno, reurbanização e tamponamento integral do canal, nos moldes dos serviços executados no Vale das Pedrinhas e nas ruas Rosalvo Silva e Cônego Pereira. Cerca de 1km de canal foi reconstruído.

“Este era um serviço que caberia à Embasa. Foi feita toda a parte do saneamento, além do serviço de macrodrenagem. Hoje está sendo mudada definitivamente a vida das pessoas que moram aqui”, afirmou.

As ações também envolveram melhorias no passeio para facilitar a mobilidade de pedestres, assim como pavimentação de ruas, escadaria drenante, drenagem, obras de escadaria e implantação de miniquadra de futebol e equipamentos de ginástica. Na ocasião, também foi autorizada a construção de uma praça, completando o processo de urbanização da localidade.