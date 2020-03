Novo CMEI em Boa Vista do Lobato é inaugurado com ampliação para 320 vagas

O antigo cenário de infiltrações, falta de acessibilidade, problemas elétricos e hidráulicos, deu lugar a um novo espaço de educação infantil moderno e ampliado: o novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Angelina Rocha de Assis, localizado na Rua João Rodrigues Mendes, em Boa Vista do Lobato, que foi reconstruído do zero pela prefeitura de Salvador e teve a capacidade de vagas ampliada de 69 para 320.

Para a reconstrução da escola, a prefeitura investiu R$ 4,2 milhões. E o novo CMEI foi inaugurado nesta quinta-feira (12), pelo prefeito ACM Neto, na companhia do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis e do secretário municipal de Educação (Smed), Bruno Barral.

Com 1.185 m² de área construída, o CMEI Angelina Rocha de Assis, conta com oito salas de aula climatizadas, elevador, acolhimento, diretoria, secretaria, coordenação, sala de professores, depósito de material didático, cozinha, triagem, depósito de merenda, área de serviço, lavanderia, refeitório, recreio descoberto, brinquedoteca, sala multiuso, sanitários, casas de gás e de lixo. O prédio antigo foi completamente demolido para dar lugar às novas instalações.

Para o prefeito, o novo CMEI traz para Salvador um impacto significativo na educação municipal, pois, segundo ele, a ampliação no número de vagas e instalação da escola em tempo integral faz com que as crianças desenvolvam um melhor aprendizado e traga aos pais mais liberdade para trabalharem sem se preocupar com seus filhos.

"Essa é a prioridade número 1 da prefeitura, e a construção dessas novas unidades permite isso. As crianças vão chegar aqui no começo do dia, com direito a cinco refeições e os pais só vão ter que ir buscá-las somente no fim da tarde, dando a condição da formação plena para elas e seus pais poderem trabalhar em paz e fazer suas atividades tendo a certeza que seus filhos vão estar muito bem assistidas numa escola que, pela qualidade de sua construção e suas instalações, nada deixa a desejar a nenhuma escola particular”, disse o prefeito, que relembrou que a prefeitura trabalha com o planejamento de inaugurar, em 2020, 26 novas unidades escolares, sendo uma a cada 15 dias.

“Estamos colocando no chão todas as últimas escolas de pré-moldados que existiam em Salvador. Agora, a gente tem escolas novinhas funcionando em nossa cidade", completou Neto.

Prefeito discurssou durante inauguração do CMEI em Boa Vista do Lobato

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

Com a inauguração do CMEI Angelina Rocha de Assis, a prefeitura chega a quarta unidade entregue em 2020, dentro das 26 planejadas. Em fevereiro, foram entregues os CMEI’s Yolanda Pires, em Fazenda Grande do Retiro, e Mário Altenfelder, no Lobato. Na última semana, a comunidade de Fazenda Coutos foi a contemplada com o novo CMEI Professor Antônio Pithon Pinto.

Segundo o titular da Smed, Bruno Barral, o novo CMEI de Boa Vista do Lobato irá ofertar para o bairro e adjacências um serviço completo de creche e pré-escola para crianças de 2 a 5 anos, além de alfabetização para adultos no período noturno.

"Hoje é um dia em que começamos a dar uma oferta completa para a região do Lobato. É uma ampliação expressiva, pois saímos de 69 para 320 vagas, onde todas as crianças vão estudar em tempo integral, em salas com ar-condicionado, brinquedoteca, sala de atendimento multifuncional. E, na sequência, todos os alunos vão estudar na escola vizinha, na Gilberto Pires, do 1º ao 5º ano do fundamental 1, sem sair do bairro. É uma cobertura essencial para que no futuro a gente tenha uma aprendizagem e pessoas melhores na nossa sociedade”, disse.

Bruno Barral, secretário de Educação Municipal

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

Já o vice-prefeito lembrou que nas condições em que a antiga escola se encontrava, não havia condições de oferecer uma educação de qualidade para as crianças, pois a unidade não tinha uma boa infraestrutura. Segundo Reis, o trabalho da prefeitura está no caminho certo ao decidir investir em educação e garantiu o compromisso assumido pela prefeitura em inaugurar uma nova escola a cada 15 dias na cidade.

“Temos a convicção de que vale a pena investir na educação e que o nosso trabalho está no caminho certo, tendo a possibilidade de mudar e transformar a vida de milhares de pessoas, principalmente das crianças. Não há como oferecer uma educação de qualidade sem ter uma boa infraestrutura, assim como não há como a criança assimilar o conhecimento se ela sofre com o calor e com as chuvas dentro da escola”, contou Bruno.

Boa impressão

Para a diarista Lucineide Gomes Brinco, de 44 anos, que é moradora da Boa Vista do Lobato e foi à inauguração acompanhada da filha Noemi Letícia, 4, a estrutura do novo CMEI vai alavancar o aprendizado das crianças, pois trará mais conforto e espaço para os alunos. Segundo ela, a pequena não ver a hora de começar a estudar na nova escola.

Lucineide levou a filha Noemi para conehcer as instalações da nova escola

(Foto: Edaurdo Dias/CORREIO)

"Ficou muito bonita a escola, isso representa muito para nós, pais e mães de alunos. É uma melhora para o bairro e vai resultar em um melhor aprendizado para eles. Antes, a escola estava caindo aos pedaços e as crianças viviam reclamando. Hoje, minha filha está muito feliz com a nova escola, ela fez questão de visitar todos os espaços e já está ansiosa para começar a estudar”, disse.

Já a dona de casa Laisa de Souza, 21, mãe do pequeno Matheus Felipe, de 5 anos, disse que por conta das condições da antiga escola, o filho tinha dificuldades de aprendizado. No entanto, ela acredita que com a entrega da nova estrutura, seu filho irá desenvolver melhor o aprendizado.

Laisa visitou escola do filho Matheus ao lado da caçula Sofia

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

“Com uma estrutura dessas, as crianças vão desenvolver ainda mais o aprendizado, não só o meu filho. Eu gostei do que vi porque antes, a estrutura não era das melhores e todos reclamavam, tanto pais quanto alunos, e isso afetava até a forma de ensino. Meu filho, por exemplo, tinha dificuldades de aprendizado, mas acredito que agora ele poderá ter uma melhora muito significativa”, contou Laisa, que foi acompanhada da caçula Sofia, de 11 meses.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauithier