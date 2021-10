Novo comando: Luiz Henrique pede licença da presidência do Vitória

O Vitória terá novo comando. Vice-presidente e presidente interino do clube, Luiz Henrique Vianna ficará afastado da Toca do Leão pelo período de 30 dias a partir de quinta-feira (28). A solicitação foi feita pelo próprio gestor, que precisará se dedicar a questões pessoais.

"A situação foge a minha vontade pessoal. É por um problema de saúde", afirmou Luiz Henrique Vianna, em contato com o CORREIO. O licenciamento dele foi comunicado pelo clube através de nota publicada no site oficial na noite desta terça-feira (26).

Com isso, um terceiro dirigente ocupará o cargo de presidente do Vitória este ano. De acordo com o estatuto do clube, o posto tem que ser assumido pelo presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Mota.

No início da temporada, o cargo era ocupado por Paulo Carneiro. Eleito presidente em 2019, ele foi afastado da função em 2 de setembro, quando o Conselho Deliberativo aprovou, em reunião extraordinária, o parecer da Comissão de Ética que recomendava o afastamento do dirigente por 60 dias, motivado por indícios de gestão temerária.

Confira na íntegra o comunicado emitido pelo Vitória:

O Esporte Clube Vitória comunica aos Conselheiros, Sócios e Torcedores, o pedido de licenciamento do Vice-Presidente e Presidente em exercício do Conselho Diretor, Luiz Henrique Vianna Pereira, pelo período de 30 dias, a partir de quinta-feira (28/10).

Baseado no Artigo 34 do Estatuto do Clube e no uso de suas atribuições legais, o Presidente do Conselho Deliberativo, Fabio Rios Mota, passa a ser o substituto legal.