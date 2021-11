Novo Cras é inaugurado em Castelo Branco e vai atender 5 mil famílias

Um novo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) foi inaugurado, nesta segunda-feira (29), em Castelo Branco. Assim como as outras, essa unidade vai atender cidadãos em situação de vulnerabilidade social e a estimativa é de que 5 mil famílias sejam beneficiadas. São oferecidos serviços como cadastro em programas sociais, oficinas de capacitação e ações comunitárias, dentre outras.

O prefeito Bruno Reis fez a entrega oficial do espaço e destacou que a inauguração deste Cras acontece em um momento em que todas as ações da Prefeitura se configuram em enfrentar os diversos efeitos colaterais da pandemia, principalmente na área social.

“A pandemia gerou um número crescente de pessoas em situação delicada em todo o país. Com isso também se abriu uma janela de oportunidades para a inclusão de mais famílias no Auxílio Brasil que, se não resolve o problema completamente, ao menos ameniza e dá à família a possibilidade de encontrar novos caminhos”.

O Cras fica na Via Castelo Branco, 116, e o prédio precisou passar por reformas e adequações antes de ser inaugurado. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), Kiki Bispo, ressaltou a importância da nova estrutura para ampliar a assistência social em Salvador.

"O Cras é a porta de entrada para as pessoas em estado de vulnerabilidade. Hoje temos 28 unidades e estamos fazendo uma série de requalificações, buscando dar comodidade, humanidade e segurança, sobretudo neste período de pandemia. Portanto, Salvador continua investindo, seja em infraestrutura, seja em ampliação da capacidade de cadastramento, melhorando os equipamentos para fornecer às pessoas uma estrutura condizente com a necessidade do momento".

Além de Castelo Branco, as unidades do Cras em Salvador estão situadas em Brotas, Bairro da Paz, Boca do Rio, Cajazeiras, Calabetão, Centro Histórico, Engomadeira, Fazenda Grande do Retiro, Federação, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Ilha de Maré, Itapagipe, Itapuã, Lagoa da Paixão, Liberdade, Lobato, Mata Escura, Nordeste, Nova Esperança (Ceasa), Paripe, Parque São Bartolomeu, Parque São Cristóvão, Pau da Lima, Plataforma, São Cristóvão, Tancredo Neves (Narandiba) e Valéria.