Novo diretor de futebol do Vitória é apresentado aos jogadores

Uma das novidades do Vitória em 2021 é a presença de um diretor de futebol no organograma do clube. A função, que era acumulada pelo presidente Paulo Carneiro desde quando ele foi eleito, em abril de 2019, agora ficará a cargo de Alex Brasil.

O novo diretor ainda não foi anunciado oficialmente, mas, nesta quinta-feira (11), foi apresentado aos jogadores na Toca do Leão. Ao lado de Paulo Carneiro, acompanhou as atividades do primeiro treino antes do clássico Ba-Vi. O jogo está marcado para este sábado (13), às 16h, no Barradão, e é válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.

Alex Brasil estava na Ponte Preta até fevereiro. Ficou pouco mais de dois meses no clube. Ele é formado em educação física e se especializou em gestão de futebol, com certificado da CBF.

Entre 2009 e 2011, trabalhou como observador do Parma, da Itália, no Brasil. Em 2012, iniciou a carreira como gerente de futebol no Paraná.. Depois trabalhou também no Londrina, Caxias, Paysandu, Coritiba e no Portimonense, de Portugal.