Novo goleador: Bahia acerta a contratação do atacante Everaldo

O Bahia já tem um camisa 9 para a temporada 2023. O Esquadrão acertou a contratação do atacante Everaldo. O jogador de 31 anos estava no Kashima Antlers, do Japão, e aguarda a documentação para ser anunciado oficialmente pelo tricolor.

A informação do interesse do Bahia o jogador foi noticiada inicialmente pelo canal 'Sou Mais Bahia'. O acerto entre as partes foi confirmado ao CORREIO pelo staff do atleta. Everaldo chega ao Esquadrão em definitivo e deve assinar vínculo por três temporadas.

Revelado pelo Grêmio, Everaldo acumula passagens por equipes como CSA, Figueirense, Paysandu, Santa Cruz e Atlético-GO. Fora do Brasil, ele atuou pelo Al-Faisaly, da Arábia Saudita, e Querétaro, do México.

A última temporada do centroavante em solo brasileiro foi em 2019, quando marcou 19 gols em 52 partidas pela Chapecoense. No ano seguinte, ele se transferiu para o Kashima Antlers.

Everaldo foi titular do clubes japonês nas últimas três temporadas. Em 101 jogos, ele anotou 34 gols e deu 15 assistências. A tendência é a de que nos próximos dias ele inicie a pré-temporada junto com o restante do elenco.

O centroavante chega para ocupar um posto carente no tricolor. Com as saídas de Hugo Rodallega, Matheus Davó e Ytalo ao fim da Série B, o Bahia iniciou os treinos sem nenhum jogador de origem na posição. Por isso a necessidade de buscar no mercado um goleador.

Além de Everaldo, o clube baiano fez proposta pelo argentino Alejo Veliz, de 19 anos, que pertence ao Rosário Central. A ideia do Bahia é ter o jovem como alternativa ao atacante mais experiente. A oferta foi de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,4 milhões) por 85% dos direitos econômicos.

Em 2022, o posto de goleador foi um problema para o Esquadrão. Substituto de Gilberto, Rodallega começou bem e terminou o ano como melhor marcador, com 15 gols, mas boa parte dos tentos foram marcados na Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. O colombiano se machucou no início da Série B e não conseguiu manter o nível das atuações.

Quem assumiu o papel de referência do ataque em boa parte do Brasileirão foi Matheus Davó. Apesar de ter sido o artilheiro tricolor no torneio, com nove gols, ele oscilou bastante e perdeu o posto de titular durante parte do torneio. O meia-atacante Ricardo Goulart chegou a ser improvisado como “falso 9”. Ytalo, que foi contratado na reta final, não balançou as redes e saiu sem deixar saudades.