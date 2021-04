Novo lote de vacinas começa a ser distribuído para o interior

Mais uma fase da Operação de Distribuição Aérea de Vacinas contra o novo coronavírus foi iniciada na manhã desta sexta-feira (23). Parte das 222 mil doses que chegaram ontem saíram de Salvador em direção ao interior às 5h30.

Cinco aviões do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar e da Casa Militar do Governador realizam as entregas, em todas as regiões da Bahia.

A previsão de encerramento dessa nova fase é no início da tarde. Nos pontos de pousos, viaturas da PM promoverão a escolta por meio terrestre.