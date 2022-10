Novo Lotus homenageia brasileiro e tem potência de dois carros de Fórmula 1

Há 50 anos, Emerson Fittipaldi entrou para a história do automobilismo como o primeiro brasileiro campeão da Fórmula 1. Na época, o piloto guiava para a Lotus, que por causa do patrocínio de uma marca de cigarros ostentava as cores preto e dourado.

Agora, para comemorar o feito, a Lotus Cars lançou uma série especial do Evija. Serão apenas oito unidades, em homenagem ao número que Fittipaldi utilizou na temporada de 1972. Elétrico, o Evija entrega impressionantes 2.040 cv de potência e 173,8 kgfm de torque.

Com isso, o superesportivo acelera de 0 a 100 km/h em menos de três segundos e vai de 0 a 300 km/h em impressionantes nove segundos. A velocidade máxima é limitada eletronicamente em 350 km/h, e a autonomia é de 400 quilômetros.

As portas desse Lotus se abrem para cima O interior é esportivo e o volante segue o estilo dos Fórmula 1 A traseira é a arrojada e o motor entrega 2.040 cv de potência

O interior traz o mesmo padrão de cores do exterior, mas o que mais chama a atenção são os pedais, as molduras de saída de ar e os botões pintados em dourado brilhante. No painel, a assinatura de Emerson Fittipaldi foi bordada à mão.

A traseira tem grafismos para comemorar as cinco vitórias conquistadas pelo piloto nas 11 corridas daquele ano. No total, o Evija terá 130 unidades produzidas, incluindo as oito da edição especial.

TORO 450 MIL

Lançada em 2016, a Toro chegou à marca de 450 mil unidades produzidas em Goiana, Pernambuco.

De lá, a única fábrica que produz a picape no mundo, a Toro é exportada para outros países da América Latina, sendo oferecida em alguns como RAM 1000.

Do total, 385 mil unidades foram comercializadas no Brasil.

NOVO ONIX 500 MIL

Já a segunda geração do Onix, lançada em 2019, chegou à marca de 500 mil unidades produzidas em Gravataí, no Rio Grande do Sul.

Esse número envolve as carrocerias hatch e sedã. Somando todas as gerações, derivações e versões do Onix feitas de 2012 até então, o maior volume de produção concentra-se na fábrica gaúcha, com mais de 2,2 milhões de unidades, ou aproximadamente 80% do volume produzido.

LIVRO DOS RECORDES

A Hyundai registrou no Autódromo Velocitta uma nova marca histórica para a montadora no mundo: o maior desfile de veículos Hyundai.

Oficializado pelo Guinness World Records, que enviou uma juíza para o evento, o novo recorde estabelecido foi de 270 carros, todos da marca Hyundai, dos mais variados modelos e anos de fabricação.

O recorde anterior, de 218 carros, havia sido estabelecido em 2014, em Nevada, nos Estados Unidos.



A HISTÓRIA DA LAMBORGHINI

Ferruccio Lamborghini, fundador da marca que leva seu sobrenome, terá sua vida contada em filme. ‘Lamborghini: The Man Behind the Legend’ é o título original da cinebiografia que ainda não tem data para estrear no Brasil.

Frank Grillo interpreta Ferruccio Lamborghini na cinebiografia dirigida por Bobby Moresco

O italiano Ferruccio era engenheiro e produtor de tratores e, em 1966, teve um problema na sua Ferrari. Reclamou diretamente com Enzo Ferrari, que respondeu: "você não sabe nada sobre carros, o melhor que pode fazer é deslocar-se em seus tratores…".

Assim começou a rivalidade.

FORD ATUALIZA O ESCAPE

O Escape, que a Ford também comercializa em alguns mercados como Kuga, chegou a ser sondado para o mercado brasileiro em 2019. Naquele momento, o veículo acabava de mudar de geração.

Agora, o SUV que concorre na mesma categoria do Jeep Compass, ganhou uma atualização e pode novamente entrar nos planos para o país.

A atual geração do Escape recebeu sua primeira atualização e pode vir ao Brasil

Uma versão bem-vinda seria a híbrida plug-in, que percorre mais de 17 km/l e roda quase 60 km em modo elétrico.

ELÉTRICOS NA BAHIA

Desde 2015, a BMW comercializa veículos elétricos na Bahia. Na sequência, outras marcas premium como Audi, Jaguar, MINI e Volvo disponibilizaram produtos no estado.

A única empresa do segmento que ignora o mercado baiano é a Mercedes-Benz. Por outro lado, marcas generalistas como BYD, Chevrolet, Caoa Chery, Nissan e Renault já oferecem elétricos por aqui.

Para o próximo ano, Ford e Porsche também já confirmaram a venda deste tipo de modelo na Bahia.

DESCARBONIZAÇÃO

Os países membros da União Europeia planejam proibir a venda de carros novos a combustão a partir de 2035.

Se conseguirem efetivar o plano, vão conseguir dar um passo importante na meta de neutralidade climática.

Por outro lado, os fabricantes buscam soluções com novos combustíveis.