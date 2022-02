Novo núcleo do Neojiba vai receber mais de 200 crianças e adolescentes

Música para transformar vidas e realidades. É o proposito do Neojiba, que vai ganhar um novo Núcleo de Prática Musical e atender mais de 200 crianças e adolescentes, preferencialmente em situação de vulnerabilidade, com atividades de iniciação musical, prática orquestral e de canto coral. A previsão é que o novo núcleo inicie as atividades ainda neste primeiro trimestre. O endereço será a sede da ONG Aldeias Infantis SOS Brasil, na Av. Amarílio Tiago dos Santos, 144, no centro da cidade.

O novo Núcleo será instalado em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. A assinatura do convênio entre o Instituto de Desenvolvimento Social pela Música (IDSM), responsável pela gestão do NEOJIBA, e a prefeitura de Lauro de Freitas acontecerá na terça-feira (15), às 15h, no Parque do Queimado, em Salvador, sede do programa.

Na ocasião, estarão presentes o secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS), Carlos Martins, a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, a Diretora Institucional do NEOJIBA, Fernanda Tourinho, entre outras autoridades.

As pré-inscrições para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos serão amplamente divulgadas em breve nos canais de comunicação do programa. Os interessados não precisam ter conhecimento musical prévio nem possuir um instrumento musical. O NEOJIBA fornece instrumentos e todos os acessórios para que seus integrantes possam praticar. As atividades são totalmente gratuitas.

O novo núcleo em Lauro de Freitas integra as comemorações pelos 15 anos no NEOJIBA, celebrados em 2022. Ao longo de sua história, o programa mudou a vida de mais de 10 mil crianças, adolescentes e jovens baianos e tornou-se referência em desenvolvimento social por meio da música no Brasil e no mundo, com a promoção de sete turnês internacionais. Para comemorar a data, uma série de eventos serão promovidos durante o ano, especialmente em outubro, mês do aniversário do programa.