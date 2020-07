Novo reality da Record irá promover 'guerra de clones' em busca do grande amor

O novo reality show de namoro da Record já está definido: trata-se do 'Game dos Clones'. Já em pré-produção, o formato pertence à MTV e já teve edições nos EUA, Reino Unido e França.

Segundo o portal Notícias da TV, a versão brasileira do programa será feita em parceria com o Prime Video, serviço de streaming da Amazon. A estreia é prevista ainda para este ano.

O título original da produção é Game of Clones, um trocadilho com a série Game of Thrones (2011-2019). Sua dinâmica é promover uma guerra entre "clones".

Ou seja, o protagonista de cada episódio (homem ou mulher) informa os detalhes físicos que o atraem em uma pessoa na hora da paquera. Além disso, cita uma celebridade com quem gostaria de namorar.

Com essas informações, a produção seleciona oito concorrentes do sexo oposto que se encaixam nesse perfil para disputarem o coração do solteirão ou solteirona da vez. Todos os pretendentes são caracterizados igualmente, com a mesma roupa, penteado e maquiagem, chegando o mais próximo possível da aparência física da celebridade citada pelo protagonista do episódio.

Para entender melhor, na versão norte-americana do show o DJ Pauly D estrelou o primeiro episódio da única temporada realizada até o momento. Ele revelou que seu "crush" é a atriz Megan Fox por ter os olhos claros, pele bronzeada, cabelo escuro e sorriso marcante. Então a produção do reality selecionou sete mulheres e as caracterizou igualmente, deixando-as todas parecidas com a atriz.

Segundo a Endemol, responsável por organizar o programa no Brasil, objetivo de Game dos Clones é mostrar "que o verdadeiro amor é um encontro de almas, e não só uma questão física". Ter oito pessoas muito parecidas, que preencham os requisitos estéticos e estejam caracterizadas igualmente fará com que o solteirão de cada episódio estabeleça conexões mais profundas com suas pretendentes.

O reality show não contará com confinamento. Mas a Record e o Prime Video buscam uma locação em São Paulo, provavelmente uma casa, onde possa montar toda a sua produção e oferecer o máximo de segurança possível a todos os participantes em relação ao novo coronavírus.

Na casa, todos os pretendentes serão submetidos a provas, como jogos de perguntas e testes de afinidades, e somente uma pessoa será escolhida pelo protagonista. O "clone" que se der melhor nessa guerra, conquistará o amor.