Novo recorde: a cada 100 testes de covid realizados no Lacen, 70 dão positivo

A Bahia bateu um novo recorde de casos positivos de covid-19 nas amostras analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-BA): a cada 100 exames realizados, 70,38% dão positivo. Esse percentual, no dia 1º de janeiro de 2022, era de apenas 6,55%. Ou seja, houve um aumento de 974,5% no número de casos positivos em pouco mais de um mês.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) reforçou, pelo Twitter, a importância de se manter as medidas restritivas, para o combate à pandemia do novo coronavírus. “Medidas simples podem ajudar a minimizar o contágio do coronavírus e, também, de outras síndromes gripais: complete a sua imunização, continue usando máscara, evite aglomerações e higienize as mãos”, afirma.

Percentual de testes positivos para covid-19 do Lacen-BA (Foto: Reprodução/Twitter)

O avanço da covid-19 fez com que algumas cidades no interior cancelassem o retorno presencial das aulas na rede estadual, municipal e privada. Os municípios de Cruz das Almas, Sapeaçu, Teixeira de Freitas, Conde e Santo Antônio de Jesus decidiram manter as aulas remotas, para analisar os dados da Vigilância Epidemiológica nos próximos dias.

Na última sexta-feira (4), a Bahia também bateu outro recorde. Naquela data, o número de casos ativos no estado, ou seja, de pessoas infectadas pela doença, chegou a 36.955. Em janeiro, a taxa de transmissão da covid-19 foi a maior registrada desde o início da pandemia.