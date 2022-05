Novo reforço do Vitória, Foguinho já treina no Barradão

O meia-atacante Vinícius Foguinho realizou o primeiro treino na Toca do Leão na tarde desta quarta-feira (25). Após a aprovação do departamento médico do clube, o jogador se juntou ao elenco comandado por Fabiano Soares e agora aguarda a publicação do seu nome no BID para poder estrear pelo rubro-negro.

O vínculo de empréstimo junto à Chapecoense será firmado até o final da Série C do Brasileiro, em outubro. Vinícius Foguinho tem 21 anos e foi revelado pela equipe catarinense. Nesta temporada, o meia disputou 10 jogos, dois como titular, e balançou a rede uma vez.

Ele não era relacionado pelo técnico Gilson Kleina desde 13 de março, quando entrou no decorrer do empate com o Concórdia, nas quartas de final do estadual. Sem espaço, procura novos ares no Vitória.

Além da Chapecoense, o outro time que Foguinho defendeu foi o Brusque: oito jogos, sendo um como titular, na Série B do ano passado. Ele tem contrato com a Chape até dezembro de 2023.

Foguinho e o restante do elenco rubro-negro retornam ao CT quinta e sexta-feira para as últimas sessões de treinos antes da viagem para Campina Grande, na Paraíba. A partida contra o Campinense rola no sábado (28), às 17h, no estádio Amigão.

Com sete pontos, o Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento da Série C, na 16ª colocação.