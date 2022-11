Novo reforço do Vitória, uruguaio Dibble desembarca em Salvador

Uma das novidades do Vitória para a temporada 2023, o atacante uruguaio Nicolás Dibble desembarcou em Salvador neste domingo (27). Reforço do Leão, ele se apresentará com o restante do elenco nesta segunda-feira (28), quando o clube iniciará a pré-temporada.

Nicolás Dibble tem 28 anos e foi revelado pelo Plaza Colonia, do Uruguai. Ele passou ainda por Peñarol e Gimnasia, da Argentina, antes de retornar ao Plaza Colonia, clube que defendia desde 2019. Na última temporada, ele marcou dois gols em 35 jogos.

Além do uruguaio, o Vitória tem pré-contrato com outros cinco jogadores. São eles: os laterais Railan e João Lucas, o zagueiro Camutanga, o meia argentino Diego Torres e o atacante Osvaldo.

O Leão estava impedido de inscrever novos atletas por conta de dívidas, mas chegou a acordo com os credores e será liberado para registrar os contratos.

De volta à Série B, o Vitória tem na Copa do Nordeste o primeiro desafio. No dia 5 de janeiro, a equipe baiana encara o Cordino-MA, pelo pré-Nordestão. Se avançar, o Leão pegará o vencedor de Jacuipense e Altos para decidir uma vaga na fase de grupos do torneio regional.