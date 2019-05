Novo restaurante é inaugurado na Avenida Contorno

Bistrot Trapiche Adega, inaugurado ontem (Foto: Alô Alô Bahia

Salvador acaba de ganhar um novo restaurante. Trata-se do Bistrot Trapiche Adega, que foi inaugurado ontem, em regime de soft opening, na Avenida Contorno. O restaurante ocupa o antigo espaço do 496 e conta com vista para a Baía de Todos-os-Santos. Um dos grandes diferenciais é que existe um serviço de entrega para os moradores do próprio Porto Trapiche e do Residencial Adelaide.

Além disso, o local conta com cardápio contemporâneo e uma supercarta de vinhos. A gestão está sob o comando da empresária Vivianne Mendonça, filha de José Mendonça, e sobrinha de João Carlos Paes Mendonça.

Rosário Magalhães (Foto: Almiro Lopes)

Entrevista - Rosário Magalhães

Só as mães são felizes

A presidente do Parque Social, Rosário Magalhães, grande personagem da sociedade baiana, tem muitas coisas importantes na vida, mas, certamente, a principal delas, além de seu casamento com ACM Júnior, são seus filhos, Renata e ACM Neto. Por isso, a escolhemos para dar início a uma série de matérias especiais que faremos, a partir de hoje, em homenagem ao Dia das Mães.

Quais foram os momentos mais difíceis na criação de seus filhos Renata e ACM Neto?

Quando começaram a ficar independentes, queremos protegê-los, mas temos que deixá-los seguir seus próprios caminhos.

Onde uma mãe não pode errar?

Ninguém é infalível, mas quando criamos com amor dificilmente erramos. Talvez o maior erro seja quando queremos superprotegê-los.

Gostaria de ter tido mais filhos?

Gostaria, mas hoje sou super-realizada com meus filhos e netos. Sou superpresente na vida deles.

Como irá comemorar o Dia das Mães no próximo domingo?

Sempre ao lado da família. Sou do signo de Câncer – literalmente uma leoa para defender a família.

Se pudesse dar um conselho para as mulheres que estão grávidas pela primeira vez, qual seria?

Curtam cada dia, cada instante e cada fase com intensidade e responsabilidade. Sejam conscientes da responsabilidade que temos na construção de um futuro melhor.

Cristina Calumby (Foto: Marcelo Machado/Alô Alô Bahia)

Prancheta

O local onde funcionava a antiga Fogo de Chão, no Rio Vermelho, será ocupado pelo Centro de Diagnóstico da AMO (CDA). O projeto leva assinatura da arquitetura Cristina Calumby, da Cristina Calumby Arquitetura, e a previsão é que a obra seja finalizada nos próximos 10 meses. A construção está a cargo da Paraguaçu Engenharia, que já ergueu e reformou mais de 700 estabelecimentos em todo o Brasil.

Expansão

Está marcada para o final do mês de maio a inauguração na nova My Derma, clínica de dermatologia comandada pelas médicas Marine Horne e Clarissa Iole Britto. A clínica terá 200 m2 e irá funcionar no Salvador Shopping.

O inacreditável preço dos imóveis em Salvador

Os preços dos imóveis em Salvador estão altíssimos. Na novíssima Mansão Wildberger, no Corredor da Vitória, está sendo vendido um apartamento de 993 m2 por cerca de R$ 19 milhões. O edifício conta com ancoradouro, teleférico e píer exclusivo. Um outro apartamento, nas mesmas dimensões e por valor similar, no mesmo prédio, foi comprado por um poderoso empresário, que promete transformá-lo no apê mais bonito da capital baiana. Por motivo de segurança, não divulgaremos seu nome.

Anna Libório e Chris Peleteiro (Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Elas merecem

Em homenagem ao Dia das Mães, a loja Novo Projeto realiza, quarta-feira, a partir das 16h, o Branding Mom’s Yourself. O evento, para convidados, vai contar com curadoria de Anna Libório e participação das marcas Óticas Cristalli, Intimissimi, L.R Atelier, Ateliê Nete Viana e SL Multibrands Store. A Novo Projeto funciona na Av. Paulo VI e é comandada pelas empresárias Chris Peleteiro e Marilu Fontes.