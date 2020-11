Novo SAC em Pituaçu será inaugurado na segunda (23)

O SAC vai inaugurar seu primeiro posto de atendimento em uma interligação de um terminal rodoviário integrado com uma estação de metrô na próxima segunda-feira (23), às 9h. Localizado no Terminal Pituaçu, o novo posto será uma junção das unidades da Parelela e do Servidor, e funcionará de segunda a sexta-feira, de 7h às 15h30; e aos sábados, de 8h às 12h.

A solenidade de inauguração do 79ª unidade do SAC no estado contará com presença do governador da Bahia, Rui Costa, e do secretário de Administração do estado, Edelvino Góes. O SAC Pituaçu vai funcionar numa área de 900 metros quadrados, e terá 14 unidades parceiras, oferecendo serviços como como RG, CPF e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de mais oito serviços do Detran, como alienação e desalienação fiduciária, e transferência de município e de propriedade.

A unidade ganhou novos recursos que anteriormente não eram presentes tanto nos postos da Paralela quanto no do Servidor, que são as áreas de atendimento da Embasa, Procon, Sefaz Municipal e a Superintendência dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Sudef), que garante o passe livre nos sistemas de transportes coletivos intermunicipais. Além disso, o SAC também estreará inovações na área de comunicação visual, que facilitarão o atendimento dos cidadãos.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o atendimento em todos os postos do SAC ao redor do estado estão sendo 100% feitos com agendamento prévio, que pode ser feito através do SAC Digital, por meio do endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou baixar o aplicativo disponível para Android e iOS, seguindo o passo a passo para cadastro. Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) ainda disponibiliza o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br) e o call center: 0800 071 5353 ou 4020-535