Novo sistema da Cetrel faz monitoramento do ar no Polo Industrial de Camaçari

A Central de Tratamento de Efluentes Líquidos (Cetrel) implementou um novo sistema de monitoramento do ar, no Polo Industrial de Camaçari. O Sistema de Inventário de Emissões Atmosféricas (SIEA) permite fazer uma espécie de raio-X capaz de determinar os níveis de emissões lançadas na atmosfera por determinada empresa.

De acordo com Bruno Cardoso Alves, engenheiro do setor de Gerenciamento Ambiental (GAM) da Cetrel, o novo SIEA incorpora o Guia de Emissões Atmosféricas do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), finalizado no final de 2020 e aprovado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) no mesmo ano. Segundo Alves, com a mudança, a Cetrel passa a trabalhar “conceitos e sistemáticas metodológicas, com base em padrões e protocolos reconhecidos nacional e internacionalmente, para elaboração de um inventário de emissões atmosféricas ainda mais eficiente”.

Ainda segundo o engenheiro, o novo SIEA busca uma maior consistência e confiabilidade sobre as emissões. “Este protocolo trata do atendimento aos critérios de elaboração da análise crítica dos inventários das fontes poluidoras, como descrição de cálculo, se por medição, estimativa ou uso de fator, ações implantadas e retorno, dentre outros”, destaca.