Novo surto de ebola atinge República Democrática do Congo; quatro já morreram

Foto: Arquivo AFP

A República Democrática do Congo (RDC) declarou que está sendo atingida por um novo surto de febre hemorrágica do ebola no Noroeste do país. O ministro da Saúde, Eteni Longondo, disse em uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (01) que quatro pessoas já morreram.

O leste da RDC já registra atualmente outra epidemia de ebola, que matou 2.280 pessoas desde agosto de 2018 e que deveria ser declarada como oficialmente controlada em 25 de junho.

As quatro mortes aconteceram em um bairro de Mbandaka, principal cidade da província de Equador, 600 km ao norte da capital Kinshasa. As duas cidades estão ligadas pelo rio Congo, a uma semana de navegação.

"O Instituto Nacional de Pesquisa Biomédica (INRB) acaba de confirmar que os exames procedentes de Mbandaka são positivos para a doença do vírus ebola", disse o ministro.

A província de Equador foi afetada por uma epidemia de ebola entre maio e julho de 2018, com 54 casos, 33 deles fatais.