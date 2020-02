Novos investimentos miram o interior baiano

Dos 120 novos protocolos de intenções assinados em 2019 entre o Governo do Estado e investidores para a implantação e ampliação de empresas, 39 foram celebrados no território de identidade Metropolitano de Salvador, e 81 destinados às outras regiões da Bahia. O balanço é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), que contabiliza, a partir destes protocolos – que podem ou não ser concretizados – um investimento total superior a R$ 8,6 bilhões, com a geração de 10,4 mil vagas de trabalho. Sertão do São Francisco, território formado por 10 municípios, entre eles Casa Nova, Juazeiro, Sento Sé e Sobradinho, ficará com 23,4%, o maior volume de investimentos previstos. Chapada Diamantina vem em seguida com 15,7% e Piemonte Norte do Itapicuru, em terceiro, com 15,3%. Metropolitano de Salvador está em quarto lugar, com 9,7% dos investimentos, mas é o território com a maior geração de empregos previstos, 2,8 mil. O território do Velho Chico vem logo em seguida, 1,9 mil empregos previstos. Eletricidade e Gás é o segmento que se destaca nos três territórios que ficaram com a maior fatia de investimentos.



Aviva dobrou o número de voos durante o Carnaval

A Aviva, detentora do destino Costa do Sauípe, em Mata de São João, no litoral Norte, e Rio Quente, em Goiás, dobrou o número de assentos em voos fretados diretos para os dois complexos turísticos durante o período do Carnaval. De acordo com o gerente de Experiência, Receita e Distribuição da empresa, Daniel Bressan, foi necessário adequar a malha aérea com voos saindo principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, com voos adicionais na sexta e sábado. Durante o Carnaval, a expectativa é que a taxa de ocupação do resort baiano chegue a 92%, um crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a média diária teve um incremento de 5% no valor, chegando a R$ 1.200,00 para dois adultos e duas crianças. A maioria dos hóspedes são 92% nacionais e 8% de origem latina, liderados pelos argentinos, que passam, em média, 4 noites e 5 dias no resort.



Camarote gera 1,8 mil postos

Carnaval é festa, mas também é geração de renda. Para se ter uma ideia, cerca de 1,8 mil postos de trabalho temporário serão gerados por apenas um camarote em Salvador: o Planeta Band, que em 2020 comemora 18 folias na capital baiana. Este ano, o espaço contou com um investimento 12% superior ao do ano passado – números absolutos não foram divulgados pela equipe de comunicação do camarote –, ocupará 8 mil m² e terá a capacidade de receber até 5 mil foliões por noite em 20 ambientes diferentes. A montagem ocupa 300 profissionais de diversos setores e sua estrutura envolve mais de 520 toneladas de ferragens, 13,2 mil compensados de madeira, 400 latas de tinta e 3,5 mil metros de tecidos.



Carne grelhada para Vips

A Canaã Alimentos estará pela primeira vez no Camarote Expresso 2222. Com 20 anos de existência, a distribuidora de alimentos baiana, em parceria com o Grupo Carapreta, estreará também um novo serviço no camarote: grelha com carnes assadas na hora. Coração da paleta Angus, bife de chorizo Angus e Picanha Premium Angus serão alguns dos tipos oferecidos aos convidados do camarote.

Verão cria nova vertente de negócios para empresas de plataformas aéreas



As oportunidades geradas pelo verão vão além dos setores de turismo e entretenimento. Empresas de outras áreas também são beneficiadas com a chegada de visitantes e os negócios que elas movimentam. Um dos ramos aquecido nesse período é de aluguel de plataformas aéreas. A empresa AuraBrasil, umas das principais do segmento no país, registra um aumento de 20% no número de serviços nessa época em relação aos demais períodos do ano. Segundo o diretor da AuraBrasil, Célio Gonçalves Júnior, o expressivo número de shows, Carnaval e outros eventos na capital baiana e Litoral Norte do estado, aonde se localizam resorts de luxo, têm impactado positivamente o setor.

Campo 4.0

A iniciativa ConectarAGRO – viabilizada pela TIM, AGCO, Climate FieldView, CNH Industrial, Jacto, Nokia, Solinftec e Trimble – alcançou a marca de 5,1Mi/ha conectados com a tecnologia 4G em 2019, superando em 100 mil hectares a meta inicialmente planejada. A marca alcançada representa 10% da área cultivada no País, de acordo com dados da Embrapa. Formada em abril do ano passado, a iniciativa tem como objetivo principal expandir a disponibilidade da rede de quarta geração no País, contribuindo para facilitar o modo produtivo das fazendas em diversas regiões do Brasil, incluindo Bahia, com a fazenda Panorama, localizada em Correntina (Oeste da Bahia). Com a solução de conectividade aberta, simples e acessível promovida pelo ConectarAGRO, o produtor pode usufruir, de forma completa, dos recursos disponíveis para a agricultura de precisão, com ferramentas digitais e de automação para otimizar a produção agrícola. Além disso, ele passa a ter acesso a produtos e serviços habilitados com a disponibilidade da conectividade, como comunicação entre pessoas e máquinas dentro das propriedades. O investimento avaliado pelo grupo para a implantação da rede nas fazendas é de cerca de meia saca de soja por hectare.



Fabricante de painéis elétricos mira expansão no Nordeste

A Engerey Painéis Elétricos comemora em 2020 18 anos. A maioridade chega com o fortalecimento de suas parcerias e na atuação em novos segmentos e mercados. Segundo Fábio Amaral, sócio-diretor da empresa, o crescimento almejado é de 20% neste ano. Em 2020, a Engerey pretende também expandir a sua atuação no Norte e Nordeste. A empresa já atende as regiões, mas deseja ampliar os negócios em pelo menos 10% com a oferta de painéis elétricos variados, mas principalmente os voltados à automação industrial. Neste sentido, entre os investimentos previstos este ano, está a participação no Cinase, um evento do Setor Elétrico que acontece nos dias 07 e 08 de outubro em Salvador.





FIQUE POR DENTRO



TIM - Com o início do ano letivo, é comum que preocupação com os estudos aumente. A TIM e o Descomplica, maior instituição de ensino online do Brasil, dão uma força aos estudantes nessa volta às aulas. Os clientes da operadora têm acesso à assinatura dos cursos oferecidos a partir de pagamento feito por meio de créditos de celular ou de fatura mensal. Além disso, a TIM oferece tranquilidade aos estudantes que podem estudar através de videoaulas, aulas ao vivo e planos de estudo temáticos. Um dos destaques da plataforma é o curso preparatório para o ENEM. Os clientes TIM interessados em aderir ao benefício, terão acesso ao conteúdo disponível por meio do aplicativo para Android e iOS, tablet ou pelo computador. O cliente pode optar pelo pagamento semanal (R$ 5,19) ou mensal (R$ 15,90). O valor é descontado do saldo do usuário pré-pago ou cobrado na fatura do usuário da base pós-paga ou controle, sem necessidade de um cartão de crédito para assinatura.



Natura - Em cerimônia realizada na manhã do última quinta-feira (13/02), em São Paulo, a Natura foi eleita a campeã da década no ranking Exame/IBRC de Atendimento ao Cliente. Pelo quarto ano consecutivo, o reconhecimento reflete a busca contínua da empresa em prestar um serviço de excelência para clientes e consultoras. Considerada a melhor empresa da década em qualidade no atendimento ao cliente em todos os canais, a Natura investiu, em 2019, em tecnologia, gestão e cuidado com o outro. Com isso, a marca consegue realizar 90% dos atendimentos em até 10 segundos.



Parque Shopping - Quem também já está definido é o titular do Marketing. O posto será ocupado por Marcus Aguiar, profissional que atua com Marketing e Varejo há 12 anos, dos quais 8 foram em shopping Center, com passagem pelo Shopping Paralela (BA), Shopping Vila Velha (ES), Shopping Metrô Santa Cruz (SP), além do Natal Shopping (RN), Shopping Rio Anil (MA) e Amazonas Shopping (AM), quando esteve na posição de Regional de Marketing pela empresa BrMalls. O time de gestores ainda tem Humberto Meneses, como gerente de Operações e Manutenção e Lulie Najar, como gerente Administrativa e Financeira. O Parque Shopping Bahia será administrado pela Aliansce Sonae Shopping Centers, maior empresa do segmento no país, e tem inauguração marcada para o próximo dia 03 de março.

Energia - A geração instantânea de energia solar fotovoltaica no Nordeste bateu mais um recorde de geração instantânea (pico). Na última sexta-feira, 14 de fevereiro, a participação deste tipo de energia na carga total gerada na Região chegou a 11% no pico de geração que aconteceu às 13h52, com 1.330 MW, o que representa um fator de capacidade de 97,5%. Os recordes anteriores foram de 1.325 MW, em 11 de fevereiro, e 1.257 no dia 10.