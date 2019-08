Novos ônibus com ar-condicionado devem começar a rodar no sábado

Os primeiros 125 novos ônibus com ar-condicionado devem começar a rodar nas ruas de Salvador a partir do próximo sábado, caso o projeto de lei que concede isenção de ISS para as empresas do consórcio Integra seja aprovado ainda esta semana, como prevê o Palácio Thomé de Souza.

De acordo com fontes da prefeitura, a estimativa é apresentá-los à imprensa na sexta que vem. Pelo cronograma da Secretaria de Mobilidade de capital (Semob), outros 125 veículos climatizados serão somados à frota já em setembro, além de 250 por ano até o fim de 2022, quando mil dos 2,4 mil ônibus do sistema de transporte de Salvador terão ar-condicionado.

Câmara volta a discutir tarifa e renovação da frota de ônibus nesta terça-feira (6)



Rodar com fé

À Satélite, articuladores políticos do prefeito ACM Neto (DEM) disseram que o democrata está confiante na aprovação da proposta pela imensa maioria da Câmara de Vereadores, incluindo com votos da bancada de oposição. Afirmaram ainda que o prognóstico favorável se baseia em um acordo que vem sendo costurado há dias por líderes da Casa.

Pé no acelerador

Procurado pela coluna, o presidente da Câmara Municipal, vereador Geraldo Júnior (SD), confirmou que a expectativa é votar amanhã a proposta de isenção de ISS. “Meu desejo é apreciar nesta quarta-feira em plenário. O projeto ainda está em análise pelas comissões e só entra na ordem do dia de votação com aval dessas comissões (incluindo a de Constituição e Justiça). Fora isso, só se houver acordo de lideranças, decisão do Colégio de Líderes ou requerimento de urgência urgentíssima aprovado por, ao menos, 29 votos vereadores”, disse. Aliados de Geraldo Júnior asseguram que ele intensificou as conversas para convencer os comandos de bancada a votarem a matéria dentro do prazo esperado pelo prefeito.

Certezas e mistérios

Para o líder da base governista na Câmara, vereador Paulo Magalhães Júnior (PV), o cenário é favorável à aprovação do projeto sem maiores dificuldades na sessão de quarta. “Esperamos que a proposta passe por unanimidade. Acho difícil alguém ficar contra uma medida que beneficia centenas de milhares de usuários de ônibus”, emendou. A bancada oposicionista, por outro lado, faz mistério sobre a tendência de voto. Diz apenas que caminhará unida.

Pista dupla

Em visita a Sobradinho, ontem, o presidente Jair Bolsonaro andou ombro a ombro com um neoaliado do governador Rui Costa (PT), o deputado federal Cláudio Cajado (PP). Mesmo ligado a seu maior rival na Bahia, Bolsonaro despejou elogios a Cajado pelo apoio ao Planalto no Congresso. No mesmo tom, brincou com o deputado federal Jonga Bacelar (PL) . “Teve parente meu que votou em Lula. Vou fazer o quê? Dar cartão vermelho? Como cristão, acredito na recuperação das pessoas”, disse, antes de disparar para Jonga: “Você também, né?”. O parlamentar riu amarelo.

Freio de mão

Desde domingo, quando se sentiu mal, o vice-governador João Leão (PP) está internado no Hospital Aliança. Passa bem, mas foi aconselhado a diminuir o ritmo de trabalho.