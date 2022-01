Número crescente de faltosos e não vacinados em Salvador preocupa SMS

Após um ano do início da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Salvador, o número de não vacinados continua chamando a atenção da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e acende um alerta vermelho. Entre as pessoas com 12 anos ou mais habilitadas para o recebimento da 1ª dose, mais de 29 mil ainda não compareceram aos postos para iniciar o ciclo vacinal; outras 210 mil estão com o fechamento do esquema atrasado, e cerca de 472 mil ainda não foram tomar a dose de reforço*.

O titular da pasta, Leo Prates, afirmar que os números são alarmantes e preocupantes e apela para que as pessoas busquem o imunizante para evitar uma nova onda da doença na cidade. “É um dado que nos preocupa. Estamos com casos crescentes da covid-19 no município e o de não vacinados pode contribuir para o crescimento ainda maior de transmissão. Por isso estamos convocando todos que ainda não estão em dia com o esquema vacinal para buscar os postos e regularizar a situação”, destacou o secretário.

Nesta segunda-feira (17), a Prefeitura de Salvador realiza, das 8h às 16h, o ‘Dia da Pfizer’, com aplicação exclusiva do imunizante contra a Covid-19, além disso inclui as crianças com 10 anos sem deficiência permanente na estratégia. No total, 10 pontos fixos de imunização realizarão a aplicação da dose para as crianças com 10 e 11 anos de idade. Crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente (motora, auditiva, visual e intelectual) também serão contempladas pela estratégia. Quatro pontos funcionarão exclusivamente para atendimento dos pequenos com deficiência.

Vacinação de pessoas com 12 anos ou mais

Os pontos de imunização espalhados por toda a cidade darão continuidade nesta segunda-feira (17) à vacinação contra a Covid-19, das 08 às 16 horas. A estratégia acontece com a aplicação da 1ª, 2ª e 3ª dose da Pfizer apenas para as pessoas que estiverem com o nome na lista da Secretaria Municipal da Saúde disponível no site: saúde.salvador.ba.gov.br.

A 1ª dose será ofertada para adolescentes e adultos com idade igual ou superior a 12 anos; adolescentes com comorbidades; gestantes e puéperas com 12 anos ou mais com nome na lista disponível no site da SMS. Poderão tomar a 2ª dose os indivíduos com nome na lista enquadrados ao seguinte aprazamento: Pfizer até o dia 12/02/2022.

A 3ª dose estará disponível para os imunossuprimidos que tomaram a 2ª dose até 17/12/2021 e para indivíduos com 18 anos ou mais que tomaram a 2ª dose até o dia 17/09/2021. Todos devem estar, obrigatoriamente, com o nome na lista da SMS. A 3ª dose para Gestantes e Puérperas será ofertada para quem está com nome na lista e tomou a segunda dose até 16/08/2021, ou seja, a partir de 5 meses do recebimento da segunda dose de acordo com nova orientação do Ministério da Saúde (NT 65/2021). Os serviços do Vacina Express e Hora Marcada estarão funcionando normalmente para quem fez o agendamento prévio.