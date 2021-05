Número de mortes por covid é até 3 vezes maior que o oficial, estima OMS

O número de mortes por covid-19 no mundo é até três vezes maior do que o oficialmente conhecido até agora, segundo estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS), nesta sexta-feira (21).

Durante a publicação de seu relatório anual sobre estatísticas mundiais de saúde, a OMS indicou que a covid-19 causou pelo menos três milhões de mortes diretas ou indiretas no ano passado. O número oficial de mortes atribuídas ao novo coronavírus em 2020 é de cerca de 1,8 milhão.

"Isso corresponde a estimativas semelhantes, que previam que o número total de mortes seria pelo menos 2 a 3 vezes maior (do que o valor oficial)" avalia Samira Asma, vice-diretora-geral de dados da OMS.

Segundo Asma, a OMS trabalha com vários países para tentar chegar ao número real de vítimas e, dessa maneira, ficar melhor preparada para o caso de uma nova emergência mundial de saúde.

No relatório, a OMS destaca que vários países não têm nenhum sistema de registro do estado civil e têm estatísticas incompletas em relação a mortes e causas. Esse dado é considerado um indicador-chave para acompanhar a evolução da pandemia.

Com a falta de dados, o excesso de mortalidade não pode se rmedido em todos os pontos. A OMS estima um superávit de mortes entre 1,34 e 1,46 milhão nas Américas e entre 1,11 e 1,21 milhão na região europeia.

A Europa registrou 98% das mortes e a África, apenas 10%, de acordo com avaliação recente da capacidade dos sistemas de informação em saúde em 133 países. "Apenas 40% dos países do mundo registram pelo menos 90% das mortes, o que significa que um número significativo de países não consegue notificar as mortes ou suas causas”, explica Samira Asma.

Diferença

A diferença entre o que os especialistas chamam de "excesso de mortalidade" ou "excesso de mortes" e o número oficial de mortes ligadas ao covid-19 deve-se a vários fatores.

Alguns países relatam mortes tardias e também há pessoas que morrem sem ter feito nenhum teste de diagnóstico. Outros morrem de outras doenças que não foram tratadas, por medo de ir ao posto de saúde ou por causa das medidas de confinamento.

"A sobremortalidade nos dá uma imagem melhor, pois é responsável por esses efeitos diretos e indiretos", disse William Msemburi, analista do departamento de dados da OMS.

Globalmente, essas estatísticas mostram que "a pandemia de covid-19 constitui uma grande ameaça à saúde e ao bem-estar das populações em todo o mundo", sublinhou Samira Asma.

Além disso, de acordo com as primeiras estatísticas, a covid-19 fez com que a expectativa de vida em alguns países caísse entre dois e três anos, explicou a especialista.