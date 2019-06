Número de turistas internacionais no Ceará dobra após hub da Gol

Quintal do vizinho

Sabe aquela história da grama mais verde no quintal do vizinho? Pois no final de maio, a realização do Matcher em Fortaleza (CE), com alguns dos mais importantes operadores internacionais de turismo que atuam no Brasil, serviu para o Ceará exibir toda a beleza do seu trabalho de reposicionamento no turismo nacional. O encontro de negócios aconteceu no Centro de Eventos do estado, estrutura com capacidade para receber até cinco grandes eventos simultaneamente, abrigando até 30 mil pessoas. No aeroporto, muitas obras, como aqui, a diferença é que por lá o centro de conexões entre a Gol e a Air France-KLM propiciaram uma movimentação de 2,5 milhões de passageiros por lá no ano passado – mais de 200 mil só das duas companhias estrangeiras. Em um ano, Fortaleza ganhou 40 novas rotas internacionais e deve ganhar mais 10 nos próximos 12 meses. O resultado foi um aumento de 102% na chegada de turistas estrangeiros lá.

O professor

Em um papo informal, o secretário de Turismo de Fortaleza, Regis Medeiros, contou que o trabalho desenvolvido lá foi baseado em ideias do ex-secretário baiano Paulo Gaudenzi, um dos grandes pensadores da atividade no Brasil. "A gente via as apresentações que ele fazia da Bahia quase com uma ponta de inveja, buscando aprender o máximo", contou. Do jeito que a grama lá está verde, aprenderam.

Aqueles 0,4%

O volume do reaproveitamento de resíduos orgânicos na fábrica da Brigestone em Camaçari aumentou em 14,5% entre os anos de 2014 e 2018, quando a unidade, uma das mais modernas do grupo no mundo, atingiu 99,6% na destinação produtiva do que poderia ser tratado como lixo em outras circunstâncias. "Temos o desafio de atingir o índice de 100% e vamos chegar lá ainda este ano", projeta o diretor industrial da unidade onde trabalham 1,2 mil pessoas, Marcelo Araújo. O avanço mais recente da Brigestone foi a instalação de um biodigestor, que processa o material orgânico para reciclagem. "Vamos correr atrás deste 0,4% para atingir a atuação responsável que desejamos", diz Araújo.

Terreno de desconfiança

As expectativas do setor produtivo em relação à economia estão cada vez menores. O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (ICEB), calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), apresentou em maio um quadro de menor confiança em relação a abril. O índice chegou ao menor grau no ano, após registrar em janeiro o mais alto grau de confiança desde novembro de 2012. Os piores índices ficaram para a oferta de crédito, PIB estadual e PIB nacional. Inflação, exportação e vendas tiveram as melhores expectativas.

Em São Paulo

A baiana Enashopp, gestora dos shoppings Barra e Piedade em Salvador, acaba de inaugurar em São Paulo o Shopping Parque da Cidade, primeiro Life Center do Brasil. O empreendimento é um investimento da Previ. O projeto vai gerar um total de 3.500 empregos, sendo 1.200 diretos e 2.300 indiretos. Com mais de 30 anos no mercado, a Enashopp desenvolveu projetos na África e em todo o Brasil. São mais de 1,5 mil profissionais administrando mais de um milhão de metros quadrados (m²) de área construída, 5 mil unidades gerenciadas e mais de 300 mil m² de área bruta locável (ABL).