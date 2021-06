Número do Disque Denúncia da SSP passa a ser 181 em toda a Bahia

O Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP) agora é 181 em toda a Bahia. A mudança do tradicional 3235-0000 para um mais curto facilita para os usuários e também padroniza para o mesmo número que é usado em todo o Brasil como principal canal entre a população e a polícia para denúncias. Agora, o novo número também recebe chamadas gratuitas de celulares.

“É uma padronização necessária, porque vai permitir que pessoas que não tinham condições de custear uma ligação normal possam contribuir com a segurança da sua rua, do seu bairro, ajudando a polícia a fazer o seu trabalho”, afirmou o secretário da SSP, Ricardo Mandarino.

O Disque Denúncia funciona há 16 anos na Bahia. O setor recebe informações passadas de maneira anônima pela população para ajudar na investigação de casos.

O 181 também passa a concentrar o recebimento de informações sobre os criminosos mais procurados do estados, que fazem parte do Baralho do Crime - disponível no site do Disque Denúncia. O cidadão pode fazer a ligação gratuita de qualquer lugar do estado.

Outra maneira de fazer denúncias é pelo site, no ícone Denuncie Aqui. O espaço permite envio de áudios e imagens, além do relato escrito.