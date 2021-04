'Nunca amedrontado', escreve Alisson Farias nas redes sociais

Alison Farias foi o primeiro a balançar a rede contra o Treze no último domingo (4) em jogo válido pela penúltima rodada da fase classificatória da Copa do Nordeste. Na hora de comemorar, o atacante correu para as câmeras de transmissão e fez um gesto de silêncio

O recado não ficou restrito às quatro linhas. Horas depois do jogo, Alisson Farias postou a foto do gesto registrado no Barradão em seu perfil pessoal no Instagram e escreveu: "Já fui vaiado, já fui humilhado, já fui atacado. Fui xingado, ameaçado, nunca amedrontado...".

O Vitória venceu a partida contra o Treze por 3x1. Samuel e Ygor Catatau completaram o placar de 3x1. João Leonardo descontou para o time visitante.

Uma das principais referências técnicas do elenco, Alisson Farias chegou à Toca do Leão no ano passado, mas não conseguiu ter sequência no time principalmente por causa das lesões que sofreu ao longo do ano. Nesta temporada, o atacante de 24 anos foi poupado dos primeiros jogos para aprimorar a forma física, por isso, apareceu em apenas quatro jogos, três deles como titular.