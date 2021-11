'Nunca vi um jogo tão fácil', lamenta Danilo em derrota do Bahia para Sport

A fase do Bahia que era de reação, voltou a se complicar no Campeonato Brasileiro. A derrota para o Sport, por 1x0, na noite desta quinta-feira (18), recolocou o Esquadrão na zona de rebaixamento. Foi o segundo revés seguido do time na Série A.

Depois da partida, o goleiro Danilo Fernandes lamentou a atuação da equipe. Na análise dele, o Bahia teve tudo para terminar o primeiro tempo com um bom placar, mas não conseguiu criar boas oportunidades.

"A situação só depende da gente. Tirar de lição o que fizemos de horrível no jogo. Principalmente no primeiro tempo, nunca vi um jogo tão fácil. Respeito o Sport, mas era um jogo para a gente ter feito, no mínimo, dois ou três gols. Uma derrota horrível. Tem que ter vergonha na cara, assimilar o golpe", iniciou ele.

"Não é o Bahia que estamos acostumados a ver. Que sirva de lição. Temos mais jogos pela frente. Nossa honra que está em campo. A gente tem que voltar a fazer o que estava fazendo porque hoje não foi o Bahia que está acostumado a ver em campo", completou.

Com 36 pontos, o Bahia ocupa agora a 17ª colocação do Brasileirão. O tricolor está a três pontos do Atlético-GO - primeiro time fora da zona -, mas o Esquadrão tem um jogo a menos do que o Dragão.

O próximo compromisso do Bahia será no domingo (21), quando recebe o Cuiabá, às 19h, na Fonte Nova, em mais um duelo direto na luta contra o rebaixamento.