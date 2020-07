Nuvem de formigas gigante é detectada no Reino Unido e Irlanda

Foto: Reprodução

Uma enorme nuvem de formigas voando sobre o Reino Unido e Irlanda foi detectada por radares meteorológicos. Inicialmente os pesquisadores imaginaram que se tratava de uma grande tempestade, mas um olhar mais aprofundado identificou que a mancha azul que apareceu nos aparelhos era, de fato, causada pelos insetos.

Segundo o Irish Post, a formação de nuvens de formigas voadoras nesta época do ano, o verão no Hemisfério Norte, é comum pois é quando as rainhas se deslocam para formar novas colônias. O que assustou os pesquisadores no fenômeno detectado na última sexta-feira (17) foi o tamanho.

"Durante o verão (no Hemisfério Norte), as formigas podem alçar voo em uma emergência coletiva, geralmente em dias quentes, úmidos e sem vento", desvendou o Met Office, responsável pela previsão meteorológica do Reino Unido.

No mesmo dia, parte da nuvem de formigas voadoras se deslocou para a região de Londres e do sudeste da Inglaterra.