O 10 e as faixas: O Poeta faz show com Melly, Nêssa e Gabi da Oxe no Pelourinho

Elas também sabem o jogo e são 'embrazadas', como diz a gíria e a própria letra da música '10 e a faixa'. É essa a tônica para o O Poeta dividir o palco com Melly e Nêssa no próximo sábado (19), a partir das 17h, quando acontece o Baile de Lev, festa que também conta com discotecagem de Gabi da Oxe. O evento irá acontecer no Largo da Tieta, no Pelourinho. Os ingressos custam R$50 e estão disponíveis no Sympla.

Essa é a segunda edição do Baile de Lev e marca a parceria entre Alex Pinto e a Lev Hub Criativo, empresa criativa na produção de experiências culturais na cidade. A primeira edição do evento aconteceu em fevereiro deste ano e reuniu nomes como a big band Afrocidade, Rachel Reis e Diggo.

Com apenas 20 anos, Melly já se destaca entre os novos nomes da música baiana tanto por suas composições e voz marcante. A artista já se mostrou versátil pelo seu primeiro EP Azul, elogiadíssimo pela crítica especializada.

Além disso, já coleciona mais de 300 composições escritas em português e inglês. Nas plataformas de streaming, possui quase 1 milhão de plays só no Spotify. No TikTok a artista possui 200k de visualizações em um só vídeo. Em março deste ano lançou o videoclipe do single “Paris” nas principais plataformas de streaming.

Cantora, compositora e ilustradora, a soteropolitana Nêssa é a representação mais genuína da música popular contemporânea da Bahia. E segue comprovando isso esbanjando talento e potência em cada faixa lançada, cada feat, cada show. Recentemente lançou em parceria com Dellima o clipe “Controle”.

Jhon Ferreira, mais conhecido como O Poeta, vem arrastando multidões por onde passa sendo considerado o som do momento nos paredões. O cantor de pagodão tem um estilo irreverente e cheio de sensualidade, além das referências de rap e trap.

Já Gabi, tem 10 anos de atuação no mercado baiano. Publicitária, produtora cultural, gestora de projetos e DJ, Gabi da OXE se destaca em seus trabalhos desde a sua entrada na área de comunicação. Atualmente, sócia do BOMBAR - Rio Vermelho, divide seu tempo como empreendedora, DJ e conectora urbana na noite de Salvador.

O evento obedecerá todas as recomendações e protocolos dos órgãos em combate ao Covid-19, para ter acesso ao evento será necessário apresentar carteira de vacinação com pelo menos duas doses da vacina e o uso de máscara.