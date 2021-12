“O artista é um ser político”, diz Rubem Robierb, convidado de Joca Guanaes no Segundou

O artista plástico brasileiro Rubem Robierb usa a fotografia, as palavras a pintura e a escultura como ferramentas para promover o diálogo com o público. Suas obras são plasticamente belas, mas não é pela estética que ele conquista seus fãs e sim pelo debate que elas provocam. “Gosto de conversas difíceis, incômodas, mas mostrando um trabalho esteticamente muito bonito porque assim suavizo e, sutilmente, trago as pessoas para perto”, explica o maranhense que há mais de uma década vem construindo uma bem-sucedida carreira nos Estados Unidos.

No papo com o publicitário e consultor Joca Guanaes no Segundou desta semana, publicado no Instagram do jornal CORREIO, Robierb explicou porque vem atraindo a atenção até mesmo de famosos, como as atrizes Charlize Theron e Whoopi Goldberg. Ambas, assim como milhares de anônimos foram capitados pelas obras públicas de grandes proporções assinadas por ele e que carregam em si significados diversos.

“O que me deixam mais feliz é a identificação dos clientes como a ideia por trás da obra, a mensagem que eu quero passar. Isso leva a arte para um nível mais completo, mais profundo, não só esteticamente. Sempre tento combinar a estética com a mensagem. Uma é tão importante quanto a outra. Uma obra linda sem uma mensagem profunda é algo que não consigo fazer”, disse durante a entrevista.

Sobre o fato de abordar frequentemente temas ligados à sociedade, como homofobia, racismo e outras questões, Robierb ficou conhecido também por sua militância através das artes. “Temos que usar nossa plataforma, nossa voz, para amplificar a mensagem de quem não tem espaço de fala. Acredito que a arte reflete nossos tempos e defendo que o artista é um ser político, mesmo respeitando aqueles que não querem seguir por esse caminho”.

Rubem Robierb foi o quinto convidado do Segundou dentro da programação especial que Joca Guanaes criou para, em novembro e parte de dezembro, destacar a arte brasileira através de olhares múltiplos, como os das curadoras Regina Teixeira de Barros, Denise Mattar e Tarsilinha do Amaral e da consultora de arte brasileira nos Estados Unidos, Bianca Cutait, as convidadas das semanas anteriores. Os programas podem ser conferidos aqui no IGTV do jornal Correio.

A temporada do programa Segundou voltada para as artes brasileiras encerra na próxima segunda-feira (13), com Joca Guanaes recebendo como convidado Adriano Pedrosa, diretor Artístico do Museu de Arte de São Paulo (Masp).

Confira a seguir como foi o ao vivo com Rubem Robierb: