O ativismo narcisista do BBB e mais 5 coisas que estão de cabeça para baixo

1. Quando confundem personalidade forte com acidez e arrogância ou quando acham que ativismo pode ser algo individual (o famoso ativismo narcisista)



Ativismo significa defender algo buscando uma transformação da realidade. E, para mudar o que é imposto socialmente e está colocado de forma estrutural no cotidiano, é preciso de uma força grupal em movimento. Logo, o ativismo precisa ser coletivo e não pode se reduzir apenas à própria vivência de quem está levantando (também) bandeiras.



Para que a força de uma bandeira possa ser bem executada, inclusive, não adianta bater nos outros com o mastro delas. É óbvio que saber não se calar, ir a uma guerra por justiça e saber quando não falar baixo são pontos fundamentais, mas isso não significa que precisa usar a aspereza em quaisquer momentos nos quais for explicar, ensinar ou afirmar sobre o que já sabe. Quem não busca evolução sempre quer diminuir o outro. Coisa de gente grande é saber que humildade é sobre se colocar para cima enquanto leva mais gente junto.



Falar buscando a solução e não apenas rebatendo no problema (depois de pontuá-lo) é uma das melhores formas de realmente ser entendido, assim como mostrar a sua decepção ao invés da pura raiva é a melhor forma de atingir profundamente o outro. O tom educado sempre dói mais em quem ouve. Careta fica na cara de quem faz.



No Big Brother Brasil de 2021 temos visto provas concretas diárias do quanto palavras ruins são sempre atos e palavras boas só são atos quando não são apenas palavras. Os termos escolhidos, bem como a entonação utilizada, têm o poder de mudar a reação alheia e deixar ensinamentos mais bem proveitosos. Um beijo na testa com um adeus faz o fim de uma relação ser bem mais inesquecível e sofrido do que uma facada que justifica a impaciência retrucada.



E há muita confusão quando falam de personalidade forte. Muitos acreditam que ela seja sinônimo de destratar os demais e sair berrando sem escrúpulos. Muitos a embaralham com a desculpa de estar usando a liberdade de expressão enquanto deixam apenas acidez disseminada e propagam críticas rasas, validando discursos de ódio.



No entanto, na verdade, ter uma personalidade firme nos tempos atuais é muito mais sobre saber usar a vulnerabilidade e a sensibilidade como arma. É sobre quem busca ser oposição contra a maioria, é saber se retirar, mas nunca querer atirar.



O ativismo narcisista, que não quer ouvir outros lados e histórias alheias, apenas visualizando tudo pelo ângulo do próprio umbigo, pode gerar afastamento e enfraquecimento de grupos que poderiam ser aliados. Ele leva a uma individualização de causas coletivas e abre alas para generalizações que pontuam que "todos os militantes são assim ou assado", levando a deslegitimação de grandes causas e as reduzindo a "mimimis".



Para mais reflexões, clique aqui e ouça/leia o poema O Que A Vida (A)posta.



2. Quando acham que as mulheres são culpadas ao cederem a pressões estéticas



O patriarcado e o capitalismo bombadeiam as mulheres com mitos de beleza desde os seus nascimentos. A pressão estética, já imensurável, ganhou ainda mais proporção com o surgimento das redes sociais. Muitas mulheres passaram, por exemplo, a buscar cirurgias que as deixassem semelhantes a como ficavam com as utilizações de filtros. Recentemente, em meio a tal realidade, morreu a influenciadora Liliane Amorim, 26, após complicações de uma lipoaspiração.



Em 2018, a categoria mais buscada no Pornhub (site de vídeos pornôs) foi a teen que, em tradução livre, significa adolescente. No levantamento feito pelo site em 2019, por mais que teen não aparecesse em primeiro lugar, ainda estava entre as mais procuradas.



Ao avaliar 10 mil atrizes pornô, o jornalista Jon Millward descobriu que o papel mais comum dado a elas é o de adolescente. Geralmente, mulheres que atingem a maioridade atuam nesses papéis, como filhas, irmãs, colegiais e líderes de torcida. Também é muito comum que elas chamem os parceiros de daddy.



Para além do pornô, o fascínio pela juventude e o medo do envelhecimento se traduz na quantidade de produtos de beleza disponíveis para mulheres. Um relatório publicado no site Research and Markets mostra que o faturamento do mercado antienvelhecimento deve aumentar mais 6,5% até 2024.



A pesquisa Corpo, Envelhecimento e Felicidade, feita pela antropóloga Mirian Goldenberg em 2018, mostra que as mulheres brasileiras começam a se preocupar com a idade antes dos 40 anos.



Esse temor está ligado ao fato de que a sociedade valoriza a aparência feminina mais do que a masculina. Enquanto os homens se preocupam com dinheiro e status, as mulheres dão atenção aos cabelos brancos e rugas, porque vivem todo dia pressões etárias que afetam sua autoestima.



Ao mesmo tempo, esse tipo de preocupação reforça os perigos da cultura da pedofilia. A imagem infantilizada da mulher reforça aspectos ligados à pureza, à passividade e à submissão ao sexo oposto; que lhe são esperadas socialmente.



Desta forma, o homem mantém seu status dominante dentro e fora das telas. Em consequência, e de forma involuntária, as mulheres incorporam esses padrões opressores, de forma a retardar o aparecimento de rugas, cabelos brancos e pelos pelo corpo.



Se queremos culpar alguém pelas mortes causadas por conta dessa indústria, comecemos pelo que é estrutural e que nós mesmos alargamos diariamente.



3. Quando acham que toda e qualquer cultura deve ser totalmente aceita e compreendida



Cultura não é algo estático. Pessoas mudam culturas. Dizer que algo "sempre foi assim" e que é "cultural, logo, deve ser respeitado", não inocenta ninguém e não deve ser motivo para que todo e qualquer tipo de costume seja totalmente relevado. Diversas das piores abominações humanas já foram consideradas culturais.



É preciso buscar o diálogo e, claro, entender que muitas vezes as pessoas introduzidas em determinadas realidades podem precisar de um ciclo maior para uma desconstrução. Afinal, a borboleta não necessita de uma mágica ou de um estalar de dedos, mas de um processo.



Ainda assim, é sempre necessário lembrar que tudo o que pode estar desrespeitando outras vidas, está errado. Não é porque algo é comum que deve ser considerado normal. Não é porque sempre foi assim que deve continuar sendo. O que não fere ninguém é a única coisa que deve permanecer.



4. Quando esquecem que não se posicionar também é tomar uma posição



Quem não deixa logo a luz também alarga o que é sombrio. Quem não tira a pedra, também muda o caminho. A cada segundo em que não toma uma decisão, está definindo outras tantas que o mundo vai tomar.



É por isso que, determinada vez, o povo que estava no muro perguntou ao lado do mal o motivo de não lutarem como o lado do bem para que eles descessem dali. O lado do mal apenas respondeu: "Não precisamos lutar por nada. O muro é nosso".



E é por isso que esse tópico vai ficar assim, menor do que os outros. Quem não dissemina o bem, já abraçou o lado oposto a ele. Ou é urgência ou não é hospital.



Como afirma Filipe Ret: "Quem não é solução também faz parte do problema".



5. Quando invertem os culpados e a noção do que é, de fato, esperteza (esquecendo que só quem deixa o bem é quem vira marca e não mancha)



OS CULPADOS (este poema contém altas doses de ironia):



O estuprado que sente vergonha

e quem foi traído que ganha apelido.

O cafajeste falando da fronha

e a namorada chorando escondido.

Quem não teve princípios, só teve um deslize.

Quem pediu por respeito, é dramático em crise.

Quem jurou de mentira, acusa o momento.

Quem jurou de verdade, é o burro elemento.

Quem saiu para a balada, sem o marido,

está curtindo a liberdade, é certo e sabido.

Quem reclamou da saída, que sequer foi dita,

é doido, ciumento, uma mula maldita!

Quem ficou em casa fazendo o jantar

é o burro, coitado, a mulher foi caçar.

O gordo julgado, caçoado, olha lá!

Deve se sentir humilhado e chorar.

E o grupo de gente que o aborreceu

Tem vergonha de quê? Já passou... Não doeu.

O filho que xinga a mãe, está lutando pelos direitos,

a mãe que xinga o filho está educando.

A professora que berra é a que quer respeito.

Quem pede limites está abusando.

Quem fingiu, foi espertinho.

Quem pediu a verdade, tem que ir atrás.

O moço foi ferido por culpa dele!

A moça foi enganada porque quis demais.

Meu amigo é corno porque é lerdo,

a ex esperta dele tá vivendo bem

Ninguém repete fala para quem errou.

Depois de um mês esqueceram, amém.

Não quero perder amigos

então eu vou...

dizer que aquilo foi besteira também.

Traíram a minha confiança, vou ser o idiota!

Ai, meu Deus, não diga para ninguém.

A mulher que beijou o cara, achando que era solteiro,

é a puta que atrapalhou o casal.

O rapaz que não aguentou ir no banheiro

é tolo, mesmo passando mal.

A menina que cortou os pulsos é louca,

quem maltratou ela, só estava sendo infantil.

Foi uma fase, passou, deixa lá...

Que retardada aquela para quem ele mentiu.

