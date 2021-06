O conjuntinho não precisa ser tão formal

Um conjuntinho feito a partir do blazer pode beber na fonte da versatilidade e passear por muitos universos. Você pode criar uma persona mais formal a partir da peça, como também mostrar que esse item vai muito além do escritório e subverter de vez. Seja qual for o seu intuito, o mais importante é investir naquela peça bafônica. Atrás de uma boa inspiração? Olhos abertos para a coleção batizada de Cerrado Baiano da marca baiana Alend (alend.com.br), que tem o propósito de evidenciar as mulheres e os processos que estão por trás das roupas, tudo sempre pautado na sustentabilidade.

Fashion e democrático

Hora de apostar em um cinto esportivo beeem longo para você injetar bossa no vestido básico. O vixe amou a aposta da Shein (br.shein.com) que ainda é amigo do bolso: você leva para casa por R$ 18,99.

Cruella Vibe’s

Os fashionistas que estão in love pelo filme ‘Cruela’, lançado pela Disney, vão adorar o novo lançamento da Melissa (melissa.com.br), o chamado Fluffy Slide. O chinelo além de ser confortável, pois tem a aplicação de tecido de pelo vegan, vem cada pé de uma cor, em homenagem ao icônico cabelo preto e branco da personagem. Preço: R$ 229,90.

Descole a sua

Um meião bem fashion pode ser elemento perfeito para incrementar o visu para malhar. Porém, também funciona como destaque na produção urbana do dia-a-dia. Dica de stylist: aposte em um modelo bafônico colorido e estampado, como esse arrematado na loja virtual Cyclone (cyclone.com.br). Custa R$ 20.

De volta

Quem foi adolescente nos anos 90 vai lembrar da febre em torno dos shorts com modelagem baggy, quase um item obrigatório no guarda-roupa da época. Não é que esse shape vive um revival e encontramos peças bafônicas com essa pegada? Atrás de um para chamar de seu? Olhos abertos para a aposta da Renner (lojasrenner.com.br) que custa R$ 99,90.