O desafio de acabar com o jejum de títulos do Vitória no Baiano

O torcedor do Vitória não comemora um título estadual há três anos. A última vez foi em 2017. De lá para cá, viu o principal rival Bahia festejar o tricampeonato. Pior, nas últimas duas edições nem sequer chegou às finais. Acabar com esse jejum é um dos desafios do técnico Rodrigo Chagas, entrevistado deste episódio.

Ídolo do clube, ele está focado em levar a taça estadual para o Barradão. O Vitória estreia no Campeonato Baiano na quarta-feira (17), às 19h30, contra o Unirb, no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

Você pode ouvir no player abaixo ou fazer o download:

Também é possível escolher o seu aplicativo favorito para ouvir o nosso podcast:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

QUE PODCAST É ESSE? Bate-Pronto é uma produção semanal do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos para debater algum conteúdo esportivo que tenha relação com a Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.