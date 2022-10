O futuro do trabalho: como se adaptar às novas realidades das empresas e seus modelos de gestão

A busca por atualizar seu modelo de negócio e de gestão se tornou urgente com a chegada da pandemia em 2020.

Dois anos após essa mudança de realidade, empresas e colaboradores vivem momentos diferentes dentro do mercado de trabalho. Algumas em readaptação e transição para retomar as atividades ao padrão de antes, principalmente com o trabalho presencial. Outras passam por uma fase de afirmação dentro de uma realidade mais tecnológica e globalizada, buscando alternativas para crescer no mercado digital e consolidando modelos de home office ou híbrido. Mas qual dos modelos está mais correto?

Neste episódio especial do podcast do Agenda Bahia 2022, o programa recebe Margot Ribeiro, especialista no setor de RH e carreiras, para discutir quais mudanças foram observadas ao longo do último ano e de que formas elas impactaram na gestão das empresas e desempenho dos colaboradores.

O episódio apresenta as tendências adotadas por empresas para executarem suas atividades e o que pode ser feito pelos líderes para impulsionar sua gestão. Outra convidada é Milena Teles, que é sócia head da Ápice Investimentos, que compartilha como as tecnologias de comunicação ajudam a empresa a crescer e alcançar novos clientes.

